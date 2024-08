Corriere dello Sport: “Rui Patricio e Cuadrado da Gasp, il Lecce prende Jean. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative di mercato in Serie A.

Le porte sono ancora girevoli. E i cambiamenti dietro l’angolo. Succede quindi che l’Atletico Madrid prenoti Juan Musso (30) dell’Atalanta con la formula del prestito e obbligo di riscatto e che i nerazzurri per sostituirlo puntino l’ex Roma Rui Patricio (36), svincolato. Così è il portoghese la prima scelta per la Dea, mentre Andrea Consigli (37) e Marco Silvestri (33) dell’Udinese fanno parte del gruppo delle alternative. La società lombarda sarà in ogni caso protagonista in questi ultimi giorni di trattative e, da quanto trapela, dopo Raoul Bellanova (24) sta seriamente valutando di ingaggiare anche lo svincolato Juan Cuadrado (36). L’ex Inter e Juve era stato offerto anche nelle scorse settimane e proprio ieri le parti hanno deciso di procedere con l’agente del calciatore: entro domani il colloquio definitivo per la possibile stesura dei contratti.

ACQUISTI LECCE. Lecce scatenato. Ieri i giallorossi hanno chiuso per il difensore Gaby Jean (24), classe 2000, preso dall’Annecy, sarà oggi in città per le visite mediche prima delle firme sul contratto triennale. Di piede mancino, viene preso dalla Ligue2 che è un campionato molto conosciuto dal club giallorosso. Non solo: Pantaleo Corvino ha in pugno Frederic Guilbert (29) per sostituire Valenti Gendrey (24, è vicinissimo all’Hoffenheim), mentre per Gustaf Lagerbielke (24) c’è stato un ritorno di fiamma. Contatti pure per l’attaccante Lenny Joseph (23) Il Cagliari aspetta sempre Gianluca Gaetano (24) per il quale prosegue la trattativa con il Napoli. Un altro nome gradito ai dirigenti rossoblù è quello dell’ex Sassuolo e Empoli Hamed Traorè (24). Il fantasista è tornato in Inghilterra, al Bournemouth, dopo l’esperienza in Campania. Il club inglese ha l’accordo totale con l’Auxerre, ma il giocatore vorrebbe tornare n Italia.

DAL CHELSEA ALLA A. Colpo per l’Empoli: preso il centrocampista Tino Anjorin (22) dal Chelsea a titolo definitivo (gli inglesi conservano un 50% sulla futura rivendita). Intanto la società di Fabrizio Corsi ha rescisso il contratto di Ciccio Caputo (37). Il Como tratta il terzino Ignace Van der Bremp t (22), per il Verona c’è l’attaccante dell’Eintracht Francoforte Faride Alidou (23). La formula è quella di un prestito con opzione sui 3-4 milioni di euro. Infine, ieri Fabio Miretti (21) ha effettuato le visite mediche con il Genoa: la formula del trasferimento è quella del prestito secco.