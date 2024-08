Prestito con obbligo di riscatto: se ne va e va a fare il titolare | Ngonge lascia Napoli e resta in Serie A

Nuova opportunità per Ngonge. Il giocatore può salutare Napoli dopo la bocciatura di Conte ma rimane in Serie A.

Acquistato a gennaio nel caos generale della terza gestione stagionale, Ngonge era stato prelevato dopo un’ottima prima parte di campionato 2023/2024 dal Verona. Arrivato a Napoli però, dove ha contato solo 13 presenze e messo a segno 1 rete, l’attaccante non ha trovato lo spazio che si aspettava, e i 20 milioni di investimento adesso pesano sulle casse del club.

Questo considerando anche il fattore Conte. Il nuovo allenatore infatti non lo vede per uno dei primi posti in squadra, e perdere una stagione in panchina vorrebbe dire svalutazione certa. Ecco perché i partenopei stanno cercando di piazzare il belga, che ha ancora estimatori in giro per l’Europa, ma soprattutto in Serie A.

Su di lui ci sono due squadre importanti, pronte a offrirgli un posto anche in Europa, competizioni internazionali dalle quale il calciatore potrebbe essere attratto. Ecco chi si è fatto sotto per acquistarlo in questa ultima fase di mercato, e quali sono le formule più gradite al Napoli per lasciarlo partire.

Chiama per la Champions

Dopo il magro bottino del girone di ritorno in maglia azzurra, per Ngonge la valutazione è già scesa da 20 a 13 milioni circa. Il Napoli lo sa bene, e vorrebbe provare a recuperare la somma spesa nel gennaio 2024. Sul giocatore in questo momento starebbe accelerando il Bologna. I felsinei che giocano la Champions League potrebbero essere la squadra più quotata per rilanciare il classe 2000.

Il Napoli però vorrebbe cederlo a titolo definitivo, mentre il Bologna avrebbe chiesto – e in queste ore provato un’accelerata decisiva – il prestito. I dirigenti azzurri stanno cercando di inserire nella trattativa per il prestito un obbligo di riscatto, che dovrebbe scattare con il conseguimento del piazzamento per le coppe europee da parte degli emiliani, che sia questo Conference, Europa League o Champions League. Intanto un’altra squadra in Serie A è interessata al giocatore.

Ngnonge, c’è anche la Lazio

La Lazio di Baroni è stata una delle note più positive della prima giornata di campionato, a differenza dello stesso Napoli che ha preso la testa dei flop, invece. I biancocelesti erano già stati interessati a Ngonge, che vedrebbe nei capitolini un’altra piazza stimolante dove crescere e poter fare esperienza anche in Europa.

Non in Champions, certo, ma in Europa League. In ogni caso la chiamata di Baroni potrebbe convincere il belga, ormai tra Bologna e Roma ma sempre più lontano da Napoli.