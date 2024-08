Torna in Serie A, la Serie B non è la sua dimensione: Thorstvedt lascia il Sassuolo e va… in Champions | Affare lampo

Thorstvedt rimane in Serie A, niente purgatorio col Sassuolo. Il norvegese va a giocare la Champions Leauge e lascia Reggio Emilia.

Uno dei meno colpevoli della debacle neroverde della stagione 2024. Thorstvedt ha infatti stupito lo scorso anno, mettendo in campo buona qualità, ottima attitudine ad offendere e a difendere, fisicità e mentalità. Una delle poche note non dolenti della sfortunata stagione del Sassuolo, terminata poi con la prima – storica e amara – retrocessione in Serie B della sua storia.

Certo, i neroverdi non sono nuovi alla serie cadetta, ma dalla Serie A non erano mai retrocessi. Adesso per gli uomini di Grossi è tempo di ricostruire, e dopo la prima giornata – andata in archivio con un pareggio a Catanzaro per 1-1 – il mercato non è ancora terminato.

Tra i tanti in uscita, chiamati dai club di Serie A perché considerati ancora giocatori di categoria, c’è anche il norvegese classe 1999, che potrebbe cedere al flirt di una squadra del campionato di vertice, che il prossimo mese farà anche il suo esordio in Champions League.

Thorstved in Champions League: rimane in Italia

Sono stati 6 i gol nelle 32 presenze lo scorso anno per il centrocampista norvegese. Thorstved, 189 cm, piede destro, grandi qualità di inserimento e buona tecnica, ha attirato l’attenzione di tanti club in Serie A, nonostante la retrocessione del suo Sassuolo.

Come riferito in queste ore da Gianluca Di Marzio dunque, il norvegese sarebbe finito nel mirino di una delle squadre che si appresta a giocare la Champions League. Un attestato di stima, per il giocatore, e un modo per i neroverdi di monetizzare l’uscita.

Thorstvedt, il Bologna fa sul serio

Potrebbe cambiare casa prima della fine del mercato, Thorstvedt, dal Sassuolo a Bologna. Certo, una settantina di chilometri, ma che farebbero tutta la differenza del mondo. Dalla Serie B, il norvegese infatti vedrebbe le stelle della Champions League nel capoluogo emiliano.

E secondo quanto raccontato in queste ore da Sky, il giocatore sarebbe piuttosto gradito a Italiano. Il Bologna sarebbe pronto a chiudere, sulla base di un’offerta da circa 8 milioni di euro, anche se al momento ci sarebbe da superare il muro eretto dal Sassuolo, che vuole puntare ancora sul giocatore.