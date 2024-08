Calciomercato Sampdoria: Niang si allontana, ostacolo ingaggio

La Sampdoria continua a lavorare in questi ultimi giorni di mercato. L’obiettivo del nuovo direttore sportivo blucerchiato, Pietro Accardi, è di rinnovare il reparto offensivo. Con Fabio Borini in uscita, M’Baye Niang sarebbe valutato come profilo ideale per rinforzare la rosa di Andrea Pirlo, ma la trattativa non è facile. L’ex attaccante dell’Empoli – riporta – Il Secolo XIX – percepisce un ingaggio ritenuto fuori portata per le casse del club ligure, per cui andrebbe trovata un’intesa poco scontata tra le parti. Inoltre tutto dipenderà anche dal futuro di Borini.

