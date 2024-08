Clamoroso Szczesny: firma per tornare | La telefonata lo ha convinto

Il polacco è pronto ad un incredibile dietrofront dopo la rescissione del contratto dei giorni scorsi con la Juve.

La Juventus, anche se nel corso delle ultime settimane si è bloccata leggermente, aveva iniziato con il botto il mercato estivo. Tanti colpi di rilievo sono stati messi a segno dalla società torinese, che hanno potenziato la rosa e la hanno resa più forte e competitiva. Uno dei volti nuovi arrivati alla Continassa nel corso di questa sessione di trasferimenti è quello di Michele Di Gregorio.

Il portiere è arrivato a Torino dal Monza dopo un paio di stagioni ad alto livello. E’ stato proprio lui il profilo individuato da Thiago Motta e dalla dirigenza bianconera per coprire i pali della Vecchia Signora per i prossimi anni. Di conseguenza con il suo acquisto si è dovuto liberare un posto, e la scelta della Juve da questo punto di vista è ricaduta su Szczesny.

Il polacco è stato messo sul mercato depredato della titolarità. Nessun club si è fatto avanti per il suo acquisto, e per liberarsi di lui la società, in accordo con lo stesso calciatore, ha optato per la rescissione consensuale del contratto. Al momento quindi l’estremo difensore si trova svincolato, ma dovrebbe rimanerci ancora per poco.

Ritorno a sorpresa per Szczesny

Disponibile al trasferimento a titolo gratuito, nelle scorse ore una squadra ha pensato di prenderlo. Stiamo parlando dell’Arsenal di Mikel Arteta. I Gunners infatti hanno intenzione di cedere Ramsdale, e dovranno prendere di conseguenza un secondo portiere da affiancare a Raya.

Il nome di Szczesny dunque, che ha già giocato in passato con il club londinese, piace parecchio, e sta a poco a poco diventando sempre più di un’ipotesi, che sarebbe di sicuro gradita anche al diretto interessato.

Le altre opzioni per il futuro del polacco

Anche se nelle ultime ore la pista che porta a Londra pare essere quella più calda per il futuro del portiere polacco, non sono da escludere ancora le altre opzioni, in primis quella che porta in Arabia Saudita. Sempre più fievole invece l’idea Monza.

Da non escludere poi nemmeno la possibilità del ritiro per l’ex Juventus, idea che subito dopo la sua rescissione con i bianconeri era apparsa come la più probabile.