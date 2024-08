“Keylor Navas può firmare quando vuole”: ci hanno ripensato, lo prendono subito | Affare a parametro zero

Keylor Navas torna a giocare, affare a parametro zero: firma quando vuole, la società ci ha ripensato in extremis

Conclusa la parentesi parigina, Keylor Navas ha ancora voglia di mettersi in mostra e non appendere i guantoni al chiodo. Dato vicino anche alla Serie A nelle scorse settimane, il costaricano era stato accostato anche al Como – squadra che ha raggiunto un certo appeal per le grandi stelle in fase calante di carriera – che ha poi virato sul 42enne Pepe Reina.

Ma l’ex Real Madrid vuole ancora togliersi qualche sassolino dalla scarpa, a 37 anni, soprattutto dopo il trattamento – per certi versi impietoso – di Parigi. Le ultime partite infatti all’ombra della Tour Eiffel non sono state celebrate e modo, a detta di molti, con Luis Enrique che non gli ha nemmeno riservato un minuto nell’ultima giornata di campionato, a titolo ormai acquisito.

Eppure Navas è stato un grande del PSG, così come lo è stato a Madrid. Col Real ha infatti alzato trofei ben più prestigiosi, Champions League e coppe Intercontinentali. Insomma, la sua avventura nel calcio professionistico non sembra essere arrivata al capolinea, ma al momento ancora svincolato non ha ancora firmato per nessun club. Ecco la proposta arrivata nelle scorse ore, direttamente dal ds.

Keylor Navas, offerta sul tavolo

Sono stati mesi di grande riflessione per Keylor Navas, che dopo aver detto addio alla Ligue 1 non ha ancora trovato casa. L’esperienza in Premier League è stata da dimenticare lo scorso anno, per sei mesi, così come il ritorno a Parigi. Adesso il giocatore è alla ricerca di un progetto ambizioso e che gli permetta di continuare a giocare nonostante la carta di identità.

Come riporta il giornale AS, sembra essersi fatta strada la pista costaricana per il giocatore. Un ritorno a casa che sarebbe sicuramente suggestivo, e il club in quale il numero 1 è cresciuto da giovane ha aperto le porte a una trattativa.

Ritorno a casa in Costa Rica

È stato direttamente il ds del Saprissa ad aprire le porte a Keylor Navas. Il ds Gila infatti, in una recente intervista, ha parlato di porte sempre aperte per lui. A San Josè Keylor Navas ha mosso i primi passi nel calcio professionistico, giocando per 5 stagioni dal 2005 al 2010, per poi approdare in Europa, in Liga all’Albacete, e spiccare il volo tra top club.

Il Saprissa dunque diventa una pista calda per Keylor Navas, che ha concluso la sua avventura a Parigi ed è come detto ancora svincolato. Di offerte concrete non ne sono arrivate, e il portiere potrebbe decidere di sedersi al tavolo delle trattative con il suo club del cuore, per un clamoroso ritorno in patria.