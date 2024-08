Cagliari, Nicola: «Wieteska è un professionista e lo sta dimostrando, il mercato non mi interessa»

Intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Cagliari Davide Nicola ha parlato in merito al mercato e a Wieteska che nei giorni scorsi è stato molto vicino al Palermo ma poi ha rifiutato di scendere in B.

Ecco le parole dell’allenatore:

«A me le voci di mercato interessano poco. Le voci non sempre sono esatte, alcune volte sono provocazioni. Wieteska è un professionista e lo sta dimostrando. Mina e Palomino hanno lavorato tutta la settimana con noi, puntiamo su di loro, hanno personalità e caratteristiche diverse. Dipenderà anche dallo stato di forma e dalle caratteristiche degli avversari. Possono giocare insieme. Sono pronti ma non ancora al top».