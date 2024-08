Gazzetta dello Sport: “Palermo corre ai ripari”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul mercato del Palermo.

In attesa dello sprint finale delle trattative, è stato un sabato vivace. È ufficiale l’ingaggio di Sirigu con contratto di un anno al Palermo, che nel frattempo lavora per il rinnovo di Di Mariano fino al 2026.

Per la difesa, dopo aver rinunciato a Wieteska, il club sta accelerando per Baniya del Trabzonspor (già visto in Italia con Mantova e Renate), con l’intenzione di concludere un prestito oneroso a 450mila euro con diritto di riscatto fissato a 1,2 milioni.

Il Catanzaro ha ingaggiato Buso dal Lecco, mentre Bianconi, che si è svincolato dal Lecco, potrebbe trasferirsi al Frosinone. Nuovo obiettivo per l’attacco della Salernitana è il nazionale U21 polacco Wlodarczyk dello Sturm Graz; il direttore sportivo Petrachi sta trattando un prestito oneroso di 500mila euro con diritto e obbligo di riscatto intorno ai tre milioni.