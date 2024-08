Gazzetta dello Sport: “Adesso arriva il Palermo. Cremonese, svolta di rigore. Carrarese stesa da Vazquez”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla partita che il Palermo giocherà contro la Cremonese.

Ancora una volta tocca al “Mudo” Vazquez accendere la lampadina in casa Cremonese dopo un primo tempo difficile contro una buona Carrarese. Entrato a inizio ripresa, Vazquez ha servito Johnsen davanti al portiere e si è incaricato di battere il calcio di rigore per il fallo di Illanes. Le proteste per il cartellino rosso e l’espulsione del difensore non gli hanno fatto perdere la concentrazione. Ha scelto una soluzione complicata, un tiro sotto la traversa che non ha lasciato scampo al portiere Bleve. Il gol partita è arrivato al 43′ della ripresa, proprio quando la Cremonese sembrava aver esaurito tutte le energie.

Grigiorossi offensivi

La squadra di Stroppa ha creato diverse occasioni da rete nella ripresa con Johnsen (che ha colpito un palo e ha commesso un paio di errori di mira) e De Luca. Nel finale, il mister grigiorosso ha inserito anche Nasti, l’ultimo arrivato. La Carrarese, invece, ha giocato bene e, verso la fine del primo tempo, ha avuto un paio di occasioni per passare in vantaggio. Calabro ha a disposizione un gruppo ordinato, capace di mantenere la posizione e agile nelle ripartenze. “Non abbiamo punti in classifica, ma nelle prime due gare la squadra si è espressa sempre bene”, ha dichiarato l’allenatore, elogiando anche i tifosi arrivati da Carrara.

Per la Cremonese, la vittoria è una boccata di ossigeno dopo l’inizio difficile a Cosenza. Un risultato negativo avrebbe certamente creato tensioni, ma Stroppa ha scelto di mantenere il modulo 3-5-2, schierando un undici offensivo con la coppia De Luca-Bonazzoli. Tra tre giorni, allo Zini, arriverà un Palermo ancora fermo a zero punti dopo due giornate. Cartellino rosso per Illanes (fallo da ultimo uomo) e per Pickel (già ammonito) per aver litigato con un avversario dopo il fischio finale. Durante l’intervallo, tributo a Daniel Ciofani da parte degli oltre ottomila tifosi della Cremonese. Il giocatore, che ha appeso le scarpette al chiodo e si è ritirato dal calcio giocato, rimarrà a Cremona come dirigente tecnico della società.

Vazquez: 7

Subentra, illumina il gioco con lanci per Johnsen e segna il rigore che dà i tre punti.