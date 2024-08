Gazzetta dello Sport: “Caracciolo è il migliore. Le pagelle di Pisa-Palermo”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” ha stilato le pagelle del match vinto dal Pisa contro il Palermo.

MARCATORI: Autorete di Nedelcearu al 4’ p.t.; N. Bonfanti al 21’ s.t.

PISA (3-4-2-1)

Semper: 7

Canestrelli: 7

Caracciolo: 7,5

G. Bonfanti: 7

Tourè: 6 (dal 10’ s.t. N. Bonfanti 7)

Piccinini: 6,5

Marin: 6,5

Beruatto: 6,5 (dal 10’ s.t. Angori 7)

Leris: 7 (dal 26’ s.t. Calabresi 6,5)

Tramoni: 6,5 (dal 26’ s.t. Hojholt 6)

Moreo: 6,5 (dal 31’ s.t. Vignato 6)

Panchina: Nicolas, Loria, Mlakar, Rus, Raychev, Arena, Jevsenak

Allenatore: Inzaghi 7

PALERMO (4-3-3)

Desplanches: 6

Diakitè: 6,5

Nedelcearu: 5,5 (dal 13’ s.t. Peda 5,5)

Nikolaou: 6

Pierozzi: 6,5 (dal 38’ s.t. Lund s.v.)

Saric: 6 (dal 23’ s.t. Gomes 6,5)

Blin: 6

Ranocchia: 6

Insigne: 5,5 (dal 1’ s.t. Vasic 6)

Brunori: 6

Di Francesco: 6 (dal 23’ s.t. Henry 6)

Panchina: Nespola, Cutrona, Di Mariano, Appuah, Buttaro, Verre, Ceccaroni

Allenatore: Dionisi 6

ARBITRO

Colombo di Como: 6

Assistenti: Trinchieri 6,5, Bahri 6,5

ESPULSI

Nessuno

AMMONITI

Beruatto (Pi), Tourè (Pi), Peda (Pa) per gioco scorretto

Il tecnico Inzaghi (Pi) per comportamento non regolamentare

Pierozzi (Pa) per proteste

NOTE

Paganti e abbonati: 8.811, incasso e quota non comunicati.

Tiri in porta: 6 (con una traversa) – 4.

Tiri fuori: 2 – 3.

In fuorigioco: 2 – 0.

Angoli: 6 – 5.

Recuperi: p.t. 2’, s.t. 7’.

Ha guidato con grande sicurezza la difesa e ha colpito una clamorosa traversa.