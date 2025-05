Aglietti: «Playoff? Attenti alla Juve Stabia. Il Palermo ha la pressione addosso»

Come si vincono i playoff per la Serie A? La domanda l’ha posta Nicola Binda ad Alfredo Aglietti, allenatore protagonista nel 2018-19 della promozione del Verona, partito dai turni preliminari. Nell’intervista pubblicata su La Gazzetta dello Sport, il tecnico ha analizzato favoriti, sorprese e variabili psicologiche.

«La posizione in classifica conta molto – spiega Aglietti –. Spezia e Cremonese, dopo il tour de force finale, ora possono recuperare energie. Ma incide anche l’aspetto mentale. Squadre come il Palermo, che devono vincere per forza, non hanno la mente libera come quelle che possono giocare senza nulla da perdere».

L’analisi dell’allenatore va anche oltre i numeri. Dei 18 playoff disputati finora, la metà è stata vinta dalla terza classificata. Una statistica che rende naturale considerare lo Spezia come favorita, alla luce della lotta punto a punto col Pisa per il secondo posto. Ma Aglietti avvisa: «La Cremonese ha esperienza e la formula dell’andata-ritorno può favorirla. Ma chi gioca senza pressioni può anche fare l’impresa».

Alla domanda su chi possa essere la sorpresa di questi playoff, la risposta è netta:

«Dico Juve Stabia. Hanno fatto un campionato straordinario, e Pagliuca non è uno che si accontenta. L’unico dubbio è se la stanchezza mostrata nelle ultime partite sia reale o parte di una gestione studiata per arrivare pronti all’appuntamento».