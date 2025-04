Aglietti: «Palermo mina vagante nei playoff. Occhio, può dare fastidio a tutti»

Il Palermo, se dovesse accedere ai playoff, potrebbe essere una delle squadre più pericolose della post season. A dirlo è Alfredo Aglietti, allenatore con esperienze su panchine importanti come Reggina, Brescia, Chievo e Lecco, intervistato da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com.

«Cremonese e Spezia sono favorite per via della posizione e della continuità – ha detto Aglietti – ma se il Palermo entra nei playoff, diventa una squadra fastidiosa da affrontare. Ha una rosa forte, competitiva, che può dire la sua contro chiunque».

«Sassuolo e Pisa promosse con merito. Campionato entusiasmante»

Analizzando la stagione in Serie B, l’ex tecnico di Verona e Virtus Entella ha riconosciuto il valore delle prime due della classe: «Il Sassuolo aveva una rosa superiore, era prevedibile potesse fare il salto. Il Pisa ha dato continuità al lavoro dell’anno scorso: complimenti al club e a Pippo Inzaghi».

«Samp inattesa. In coda sarà bagarre fino all’ultimo»

Aglietti ha poi commentato la difficile stagione della Sampdoria: «Nessuno immaginava un campionato così. Era considerata una delle favorite a inizio stagione, ma non ha rispettato le aspettative. Ora si trova invischiata nella lotta per la salvezza».

E proprio in coda, la battaglia si fa durissima: «Come ogni anno, la corsa per restare in B è serrata. Cosenza e Reggiana sono in difficoltà, ma anche Salernitana e Samp, con le ultime vittorie, hanno rimesso qualcosa a posto. Sarà una lotta a otto o dieci squadre».

«Il campo mi manca. Pronto a ripartire da un progetto serio»

In chiusura, Aglietti ha aperto alla possibilità di rimettersi in gioco: «Aspetto l’occasione giusta. Potrei anche ripartire da più in basso, se ci fosse un progetto stimolante e concreto. Voglio tornare ad allenare, mi manca troppo».