Abodi: «Riforme? La strada è quella giusta, le condizioni ci sono»

Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, a margine della premiazione delle final six libiche allo Stadio dei Marmi, si è espresso sull’incontro tra il presidente federale Gabriele Gravina e le componenti del calcio andato in scena in Figc:

«Mi sembra che sia stata presa la strada giusta. Ero fiducioso perché i colloqui che ci sono stati durante la settimana scorsa andavano esattamente nella direzione auspicata. Adesso si tratta di sfruttare questo tempo che c’è a disposizione. Ci sono tutte le condizioni per iniziare una riforma, che non è soltanto quella delle percentuali delle rappresentanze, ma del modo di gestire questo sistema complesso dove gli interessi saranno comunque rispettati nella loro diversità. Preoccupato dal rinvio delle elezioni? No, mi preoccupa solo il clima. L’importante è che sia costruttivo, rispettoso e tenga conto dei doveri che abbiamo nei confronti del calcio in generale e soprattutto dei tifosi di calcio ai quali dobbiamo offrire un sistema che funzioni in tutte le sue parti». Lo riporta l’Ansa.