Palermo, il 31 ottobre grande festa a Villa Filippina con i tifosi e 40 leggende rosanero

Durante la conferenza stampa al Teatro Politeama dedicata ai 125 anni del Palermo, è stato annunciato l’evento che chiuderà le celebrazioni dell’anniversario: la sera del 31 ottobre si terrà una grande festa a Villa Filippina, aperta ai tifosi rosanero.

Come comunicato dal club, la serata sarà un momento di incontro tra la squadra, la città e la sua storia. A rendere ancora più speciale l’evento sarà la presenza di 40 leggende rosanero, protagonisti delle epoche più significative del Palermo, che torneranno per celebrare insieme ai supporter un traguardo che appartiene a tutta la comunità.

Un appuntamento che si preannuncia emozionante e carico di simbolismo, per ricordare le radici, celebrare il presente e guardare al futuro di una società che, come ha sottolineato il presidente Dario Mirri, sta costruendo le sue fondamenta per restare in alto a lungo.