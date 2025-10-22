Palermo-Pescara, biglietto Amat speciale per i tifosi rosanero: bus a 1 euro e città colorata di rosa

In occasione della sfida tra Palermo e Pescara, in programma il 1° novembre, l’Amat ha annunciato un’iniziativa speciale dedicata ai tifosi rosanero. Come comunicato in conferenza stampa, verrà lanciato un biglietto digitale esclusivo, acquistabile solo tramite l’app Amat, al costo simbolico di 1 euro.

Il titolo di viaggio avrà validità di 7 ore, per consentire ai tifosi di raggiungere comodamente lo stadio Renzo Barbera e rientrare dopo la partita, favorendo così la mobilità sostenibile e una partecipazione diffusa alla giornata di festa per i 125 anni del club.

L’iniziativa sarà accompagnata anche da un tocco di colore in tutta la città: oltre 100 attività commerciali di Palermo hanno aderito alla campagna decorando le proprie vetrine di rosa, in segno di omaggio e appartenenza alla squadra.