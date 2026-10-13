Watford, Elton John attacca Dionisi: «Amareggiato e deluso da questo declino»

Non decolla l’avventura di Alessio Dionisi sulla panchina del Watford. Dopo nove giornate, gli Hornets hanno raccolto appena otto punti, scivolando al ventesimo posto in classifica su ventiquattro squadre.

Un avvio deludente che ha suscitato la reazione di Elton John, storico tifoso del club inglese, che ha espresso tutta la propria amarezza per il momento della squadra, puntando il dito contro Dionisi e la famiglia Pozzo.





«Da tifoso del Watford di lunga data, sono molto amareggiato e deluso dal declino delle ultime settimane. Sono davvero dispiaciuto per i tifosi costretti ad assistere a tutto questo», le parole della leggenda della musica britannica. Ora Dionisi è chiamato a invertire la rotta per risollevare la squadra e riportare entusiasmo nell’ambiente.