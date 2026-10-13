Mantova-Palermo, Martelli verso il tutto esaurito: curve sold out, caccia agli ultimi biglietti per il big match

Il Martelli si prepara a registrare il tutto esaurito per Mantova-Palermo. Cresce l’attesa per il big match di sabato, che metterà di fronte le prime due formazioni della classifica di Serie B. La prevendita procede a ritmo sostenuto e lo stadio si avvia a superare quota 10mila spettatori, con la possibilità concreta di raggiungere il sold out.

I numeri confermano il grande entusiasmo che accompagna la sfida. La curva Te è già esaurita, così come la curva Cisa, destinata ad accogliere circa mille sostenitori rosanero. Una presenza che avrebbe potuto essere ancora più numerosa senza le restrizioni disposte dall’Osservatorio. Anche in tribuna la disponibilità è ormai ridotta a pochi posti nei settori laterali, mentre i distinti rappresentano l’unica zona dello stadio nella quale restano ancora diversi tagliandi.





La caccia al biglietto prosegue, ma l’impressione è che anche le ultime disponibilità possano esaurirsi prima del fischio d’inizio. La sfida tra Mantova e Palermo si preannuncia così accompagnata da una cornice di pubblico importante, all’altezza di uno scontro diretto ai vertici del campionato.

I biglietti sono acquistabili attraverso il circuito TicketOne, sia online sia nei punti vendita autorizzati, e presso il Mantova Point. Quest’ultimo resterà aperto fino a venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Sabato, giorno della partita, apertura dalle 9.30 alle 12.30, mentre dalle 15 sarà attiva anche la biglietteria esterna dello stadio, salvo esaurimento dei tagliandi.

Il Martelli è pronto a vestirsi a festa: Mantova-Palermo vale punti pesanti per la classifica e sugli spalti si annuncia un’atmosfera da grande occasione.