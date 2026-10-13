Sky Sport aumenta i prezzi dal 1° dicembre: 30 euro al mese. Rincari anche per NOW

Novità in arrivo per gli abbonati Sky Sport e NOW. Dal 1° dicembre 2026 aumenteranno i prezzi dei pacchetti dedicati allo sport, una decisione legata ai maggiori costi dei diritti televisivi e agli investimenti effettuati per ampliare l’offerta. Come riportato da Marco Sacchi su Calcio e Finanza, il pacchetto Sky Sport raggiungerà i 30 euro mensili, mentre il prezzo di listino del Pass Sport di NOW salirà a 34,99 euro al mese. Sky ha già avviato le comunicazioni ai propri clienti attraverso le fatture di ottobre.

Alla base dei rincari c’è soprattutto la crescente competizione per l’acquisizione dei diritti sportivi. Secondo quanto ricostruito da Marco Sacchi su Calcio e Finanza, l’ingresso di grandi piattaforme internazionali come Netflix, Disney e Paramount ha contribuito ad aumentare il valore delle principali competizioni. Un portavoce di Sky ha spiegato: «Offrire in esclusiva ai nostri clienti gli eventi sportivi più ambiti con la qualità che si aspettano da Sky richiede investimenti sempre maggiori. Per continuare a garantire competizioni di questo livello, il prezzo del pacchetto Sport deve riflettere i nuovi valori di mercato».





Tra gli investimenti più significativi figurano i rinnovi dei diritti delle competizioni UEFA fino al 2030/31. A partire dalla stagione 2027/28, Sky e NOW trasmetteranno in esclusiva 184 delle 203 partite stagionali di Champions League, oltre a tutti i 342 incontri di Europa League e Conference League. Come evidenzia Calcio e Finanza nell’approfondimento di Marco Sacchi, si aggiungono il rinnovo della Formula 1 fino al 2032, i diritti di EURO 2028, della Nations League e delle qualificazioni europee, oltre a Premier League, Bundesliga, basket e tennis.

Per accompagnare l’aumento, Sky ha previsto alcune iniziative commerciali riservate agli abbonati. Tra queste figurano offerte su Sky Mobile, con sei mensilità gratuite per i clienti Sky da oltre sei anni e due per gli altri, oltre ad agevolazioni su Sky Wifi e promozioni dedicate ad altri servizi. Come precisa Marco Sacchi su Calcio e Finanza, questi vantaggi non modificano il nuovo prezzo del pacchetto Sport, ma potranno ridurre la spesa complessiva di chi sceglierà di aderire alle offerte aggiuntive.

La novità principale resta dunque l’adeguamento dei listini dal 1° dicembre 2026, con Sky Sport a 30 euro mensili e NOW Pass Sport a 34,99 euro al mese.