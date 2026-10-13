Brunori ricorda Baldini: «Se bevi il vino sbagli il rigore e usciamo». Il retroscena sulla finale playoff Palermo-Padova

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
Screenshot 2026-10-13 170331

Un aneddoto curioso, tra emozione, fiducia e un pizzico di scaramanzia, per ricordare una delle pagine più belle della recente storia rosanero. Matteo Brunori, ex attaccante del Palermo, ha raccontato ai microfoni di Sportitalia un episodio legato a Silvio Baldini, l’allenatore protagonista della cavalcata che nel 2022 riportò il Palermo in Serie B.

Il ricordo riguarda la vigilia della finale playoff contro il Padova, decisa proprio da un calcio di rigore trasformato da Brunori. L’attaccante aveva un matrimonio programmato da tempo, dopo i rinvii causati dalla pandemia, e ne aveva parlato con il tecnico.


«Io gli dissi: “Mister, io il 10 ho il matrimonio fissato da tre anni, perché poi con il Covid rimandavano i matrimoni”. Lui mi disse: “Vediamo”. Quindi mi ha lasciato un po’ così. Andavamo avanti e gli dissi: “Mister, ma io tra due settimane devo sposarmi”».

A quel punto arrivò la risposta di Baldini, rimasta impressa nella memoria dell’ex capitano rosanero: «Allora mi fa: “Vieni qua un attimo. Se tu fai il professionista e non tocchi neanche un goccio di vino, ci sarà un rigore e tu fai gol. Se tu bevi il vino, sbagli e noi usciamo”».

Una previsione che, come raccontato da Brunori a Sportitalia, si trasformò in realtà nella finale contro il Padova: «Tutto bene, rigore all’undicesimo».

Al di là dell’episodio, Brunori ha voluto sottolineare soprattutto il rapporto speciale che Baldini era riuscito a costruire con il gruppo durante quella stagione.

«È andata bene perché mi ha dato questo attestato di fiducia che aveva in me, ma in tutta la squadra. Eravamo tutti ragazzi suoi, anche chi giocava meno aveva un amore viscerale nei suoi confronti, ancora oggi».

Parole che restituiscono il legame tra l’allenatore e i protagonisti della promozione. Un rapporto fondato sulla fiducia e sul coinvolgimento di tutto lo spogliatoio, come emerge dal racconto dell’ex attaccante rosanero.

Il video diffuso da Sportitalia riporta così alla memoria la notte del Barbera in cui il Palermo conquistò la Serie B. E attraverso le parole di Brunori, Sportitalia restituisce anche un’immagine del lato umano di Baldini, capace di lasciare un segno profondo nei suoi calciatori ben oltre il risultato sportivo.

 

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Sportitalia tv (@sportitalia_official)

 

Altre notizie

Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (63) sala riunioni

Palermo, allenamento a Torretta: Inzaghi lavora sulla fase difensiva in vista del Mantova

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
Immagine

Palermo, allenamento mattutino a Torretta: l’arrivo in campo dei rosanero tra sorrisi e battute

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
Immagine

Palermo, meet&greet alla Rinascente con quattro rosanero: ecco come partecipare

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
palermo cesena 2-0 (106) corona

Il Secolo XIX: “Entella, Corona è già il principe del gol. Due reti in 71 minuti, il Palermo osserva la sua crescita”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
palermo mantova logo coppa italia (86) johnsen

Repubblica Palermo: “Rosanero, il Mantova è il primo vero esame. Inzaghi difende il primato, ma le rivali non mollano”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
palermo padova 2-1 (140) INZAGHI

Repubblica Palermo: “Johnsen e Vavassori profili da primo posto. Ma la difesa fa acqua”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
palermo mantova logo coppa italia (42) barba

Giornale di Sicilia: “Palermo, Perin verso il ritorno tra i pali a Mantova. Barba preoccupa, Inzaghi valuta gli infortunati”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
palermo mantova logo coppa italia (51) cassandro

Giornale di Sicilia: “Palermo, Cassandro-Pierozzi: duello aperto sulla destra. Inzaghi valuta le scelte per Mantova”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
palermo padova 2-1 (78) pohjanpalo johnsen

Giornale di Sicilia: “Palermo, Johnsen e Pohjanpalo coppia da sogno: dieci gol e nove assist. I due scandinavi trascinano Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
Miccoli Match (100) salvaggio

Giornale di Sicilia, Sasà Salvaggio: “Palermo, sembra il Real Madrid ma fa soffrire fino all’88’. Per andare in A serve un falegname”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
Screenshot 2026-10-13 082356

La Sicilia: “Palermo, scontro con il Comune sui tributi: richiesti 2,5 milioni di arretrati. Il club contesta e attende i rimborsi per il Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
031298cudini

Cudini: «Palermo contro tutti? Rosa profonda, ma il Mantova non è una meteora»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-10-13 170331

Brunori ricorda Baldini: «Se bevi il vino sbagli il rigore e usciamo». Il retroscena sulla finale playoff Palermo-Padova

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
palermo padova 2-1 (95) PALLONE

Serie B, Giudice Sportivo: Ranocchia ammonito, nessuna multa al Palermo. Due squalificati e ammende per Avellino e Carrarese

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (63) sala riunioni

Palermo, allenamento a Torretta: Inzaghi lavora sulla fase difensiva in vista del Mantova

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
Immagine

Palermo, allenamento mattutino a Torretta: l’arrivo in campo dei rosanero tra sorrisi e battute

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
cassano_antonio-6

Cassano sui fratelli Esposito: «Pio è scarso. Salvatore è molto più forte»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026