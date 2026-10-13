Brunori ricorda Baldini: «Se bevi il vino sbagli il rigore e usciamo». Il retroscena sulla finale playoff Palermo-Padova

Un aneddoto curioso, tra emozione, fiducia e un pizzico di scaramanzia, per ricordare una delle pagine più belle della recente storia rosanero. Matteo Brunori, ex attaccante del Palermo, ha raccontato ai microfoni di Sportitalia un episodio legato a Silvio Baldini, l’allenatore protagonista della cavalcata che nel 2022 riportò il Palermo in Serie B.

Il ricordo riguarda la vigilia della finale playoff contro il Padova, decisa proprio da un calcio di rigore trasformato da Brunori. L’attaccante aveva un matrimonio programmato da tempo, dopo i rinvii causati dalla pandemia, e ne aveva parlato con il tecnico.





«Io gli dissi: “Mister, io il 10 ho il matrimonio fissato da tre anni, perché poi con il Covid rimandavano i matrimoni”. Lui mi disse: “Vediamo”. Quindi mi ha lasciato un po’ così. Andavamo avanti e gli dissi: “Mister, ma io tra due settimane devo sposarmi”».

A quel punto arrivò la risposta di Baldini, rimasta impressa nella memoria dell’ex capitano rosanero: «Allora mi fa: “Vieni qua un attimo. Se tu fai il professionista e non tocchi neanche un goccio di vino, ci sarà un rigore e tu fai gol. Se tu bevi il vino, sbagli e noi usciamo”».

Una previsione che, come raccontato da Brunori a Sportitalia, si trasformò in realtà nella finale contro il Padova: «Tutto bene, rigore all’undicesimo».

Al di là dell’episodio, Brunori ha voluto sottolineare soprattutto il rapporto speciale che Baldini era riuscito a costruire con il gruppo durante quella stagione.

«È andata bene perché mi ha dato questo attestato di fiducia che aveva in me, ma in tutta la squadra. Eravamo tutti ragazzi suoi, anche chi giocava meno aveva un amore viscerale nei suoi confronti, ancora oggi».

Parole che restituiscono il legame tra l’allenatore e i protagonisti della promozione. Un rapporto fondato sulla fiducia e sul coinvolgimento di tutto lo spogliatoio, come emerge dal racconto dell’ex attaccante rosanero.

Il video diffuso da Sportitalia riporta così alla memoria la notte del Barbera in cui il Palermo conquistò la Serie B. E attraverso le parole di Brunori, Sportitalia restituisce anche un’immagine del lato umano di Baldini, capace di lasciare un segno profondo nei suoi calciatori ben oltre il risultato sportivo.

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