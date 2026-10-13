Serie B, Giudice Sportivo: Ranocchia ammonito, nessuna multa al Palermo. Due squalificati e ammende per Avellino e Carrarese

Il Giudice Sportivo della Serie B, avvocato Emilio Battaglia, ha reso note le decisioni disciplinari relative alla sesta giornata di campionato, disputata tra il 9 e l’11 ottobre 2026. Il comunicato ufficiale, pubblicato martedì 13 ottobre, contiene provvedimenti nei confronti di società, calciatori, allenatori e dirigenti. Per quanto riguarda il Palermo, si registra la seconda ammonizione stagionale di Filippo Ranocchia, mentre il club rosanero non ha ricevuto sanzioni economiche.

Società: multe ad Avellino e Carrarese, nessuna sanzione per il Palermo





Il Giudice Sportivo ha esaminato il comportamento delle tifoserie di Ascoli, Avellino, Benevento, Hellas Verona, Vicenza, Modena, Padova e Palermo, i cui sostenitori hanno introdotto e utilizzato materiale pirotecnico nei rispettivi settori. In considerazione delle circostanze attenuanti previste dall’articolo 29 del Codice di Giustizia Sportiva, è stato deciso di non adottare provvedimenti sanzionatori per tali condotte, salvo i casi specificamente indicati.

Ammenda di 2.000 euro all’Avellino per il lancio di un petardo nel recinto di gioco al 16′ del primo tempo. La sanzione è stata attenuata ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b), del CGS.

Ammenda di 2.000 euro alla Carrarese a titolo di responsabilità oggettiva, per aver ritardato ingiustificatamente di circa due minuti l’inizio del primo tempo.

Calciatori espulsi: una giornata a Edmundsson e Pezzella

Sono due i calciatori fermati per un turno dal Giudice Sportivo. Andrias Edmundsson dell’Hellas Verona è stato squalificato per una giornata effettiva di gara in seguito a una doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo. Stessa durata della squalifica per Giuseppe Pezzella della Cremonese, espulso per doppia ammonizione dovuta a comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Proteste contro gli arbitri: multa a Molina

Tra i provvedimenti per proteste nei confronti degli ufficiali di gara figura Salvatore Molina del Südtirol, punito con la prima ammonizione e un’ammenda di 1.000 euro. La sanzione economica è stata aggravata in quanto capitano della squadra.

Per la stessa tipologia di infrazione sono stati ammoniti:

Terza sanzione: Alessandro Bianco (Modena).

Prima sanzione: Alessandro Arena (Arezzo), Gianluca Caprari (Padova), Jacopo Seghetti (Empoli).

Falli sugli avversari: tre giocatori entrano in diffida, Ranocchia alla seconda ammonizione

Per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, il Giudice Sportivo ha disposto l’ammonizione con diffida, corrispondente alla quarta sanzione, per Michele Besaggio (Avellino), Oulai Christian Kouan (Benevento) e Nicholas Rizzo (Ascoli).

Tra i giocatori che hanno raggiunto la seconda ammonizione stagionale figura anche Filippo Ranocchia del Palermo. Nessuna squalifica, dunque, per il centrocampista rosanero.

Questi tutti gli altri provvedimenti della categoria:

Seconda sanzione: Vasco Rafael Fortes Lopes (Südtirol), Armando Izzo (Avellino), Filippo Ranocchia (Palermo), Marco Ruggero (Catanzaro), Francesco Paolo Salvemini (Benevento), Giacomo Stabile (Südtirol), Michael Venturi (Avellino).

Prima sanzione: Marco Bellich (Juve Stabia), Matthias Braunöder (Carrarese), Rares Catalin Burnete (Südtirol), Stefano Cella (Mantova), Luigi Cherubini (Benevento), Andrea Favilli (Avellino), Alex Ferrari (Sampdoria), Mehdi Pascal Marcel Léris (Pisa), Maxime Jean Roberto Leverbe (Vicenza), Filippo Oliana (Carrarese), Raffaele Romano (Benevento), Niccolò Squizzato (Virtus Entella).

Simulazione in area: ammenda di 1.500 euro a Kumi

Tra i provvedimenti per comportamento non regolamentare in campo spicca quello nei confronti di Justin Kumi della Juve Stabia, ammonito e multato di 1.500 euro per aver simulato di aver subito un intervento falloso nell’area di rigore avversaria.

Per la stessa categoria disciplinare sono state inoltre comminate le seguenti ammonizioni:

Terza sanzione: Gabriele Parlanti (Carrarese).

Seconda sanzione: Fahem Benaissa Yahia (Mantova), Andréa Paul Le Borgne (Hellas Verona).

Prima sanzione: Niccolò Belloni (Carrarese), Andrea Belotti (Modena), Leonardo Benedetti (Virtus Entella), Alberto Cerri (Arezzo), Andrea Fulignati (Cremonese), Stefano Scognamillo (Benevento).

Allenatori: ammoniti Diamanti, Pecchia e Bianco

Il Giudice Sportivo ha adottato provvedimenti anche nei confronti di tre allenatori. Alessandro Diamanti del Cesena e Fabio Pecchia della Cremonese hanno ricevuto la seconda ammonizione stagionale, mentre Paolo Bianco del Pisa è stato ammonito per la prima volta.

Dirigenti: due giornate a Stefanelli, una a Ricchi

Le sanzioni più pesanti riguardano due dirigenti espulsi durante la sesta giornata.

Stefano Stefanelli della Juve Stabia è stato squalificato per due giornate effettive di gara. Secondo il referto, al termine dell’incontro ha contestato con atteggiamento intimidatorio l’operato arbitrale, rivolgendo al direttore di gara un’espressione irriguardosa. L’infrazione è stata rilevata dal quarto ufficiale.

Paolo Ricchi del Modena è stato invece squalificato per una giornata effettiva di gara per aver contestato platealmente una decisione arbitrale al 17′ del primo tempo, uscendo dall’area tecnica. Anche in questo caso l’episodio è stato segnalato dal quarto ufficiale.

Per il Palermo, dunque, il comunicato non comporta squalifiche né ammende: l’unico provvedimento individuale riguarda Filippo Ranocchia, arrivato alla seconda ammonizione stagionale.