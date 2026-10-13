Palermo, allenamento a Torretta: Inzaghi lavora sulla fase difensiva in vista del Mantova

Prosegue la preparazione del Palermo in vista della prossima trasferta contro il Mantova. La formazione allenata da Filippo Inzaghi ha sostenuto questa mattina una seduta di allenamento al Palermo CFA di Torretta, concentrandosi soprattutto sugli aspetti tattici e sulla fase difensiva.

I rosanero hanno iniziato la giornata con un lavoro di forza in palestra, per poi spostarsi sul campo e svolgere una serie di esercitazioni didattiche suddivise per reparti. Successivamente, lo staff tecnico ha guidato una specifica esercitazione dedicata alla tattica difensiva, proseguendo il lavoro di preparazione alla prossima gara esterna.





La seduta si è conclusa con una partita con le sponde, utile a mettere in pratica quanto provato durante l’allenamento. Il Palermo continua così il proprio percorso di avvicinamento alla sfida contro il Mantova, con Inzaghi impegnato a curare i dettagli in vista dell’impegno di campionato.