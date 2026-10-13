Palermo, allenamento mattutino a Torretta: l’arrivo in campo dei rosanero tra sorrisi e battute

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
Immagine

Il Palermo è sceso in campo questa mattina a Torretta per svolgere la seduta di allenamento mattutina. Attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale, il club rosanero ha pubblicato un video che mostra i calciatori mentre raggiungono il terreno di gioco.

Nelle immagini si vedono i giocatori arrivare sul campo tra sorrisi, battute e momenti di leggerezza, in un clima sereno all’interno del gruppo.


Un contenuto che racconta il dietro le quinte della giornata dei rosanero, con la squadra impegnata a proseguire il proprio lavoro al centro sportivo di Torretta.

Il Palermo continua dunque la preparazione sul campo, alternando la concentrazione per gli allenamenti a momenti di condivisione tra i compagni.

 

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Palermo F.C. Official (@palermofficial)

Altre notizie

Immagine

Palermo, meet&greet alla Rinascente con quattro rosanero: ecco come partecipare

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
palermo cesena 2-0 (106) corona

Il Secolo XIX: “Entella, Corona è già il principe del gol. Due reti in 71 minuti, il Palermo osserva la sua crescita”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
palermo mantova logo coppa italia (86) johnsen

Repubblica Palermo: “Rosanero, il Mantova è il primo vero esame. Inzaghi difende il primato, ma le rivali non mollano”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
palermo padova 2-1 (140) INZAGHI

Repubblica Palermo: “Johnsen e Vavassori profili da primo posto. Ma la difesa fa acqua”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
palermo mantova logo coppa italia (42) barba

Giornale di Sicilia: “Palermo, Perin verso il ritorno tra i pali a Mantova. Barba preoccupa, Inzaghi valuta gli infortunati”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
palermo mantova logo coppa italia (51) cassandro

Giornale di Sicilia: “Palermo, Cassandro-Pierozzi: duello aperto sulla destra. Inzaghi valuta le scelte per Mantova”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
palermo padova 2-1 (78) pohjanpalo johnsen

Giornale di Sicilia: “Palermo, Johnsen e Pohjanpalo coppia da sogno: dieci gol e nove assist. I due scandinavi trascinano Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
Miccoli Match (100) salvaggio

Giornale di Sicilia, Sasà Salvaggio: “Palermo, sembra il Real Madrid ma fa soffrire fino all’88’. Per andare in A serve un falegname”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
Screenshot 2026-10-13 082356

La Sicilia: “Palermo, scontro con il Comune sui tributi: richiesti 2,5 milioni di arretrati. Il club contesta e attende i rimborsi per il Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
031298cudini

Cudini: «Palermo contro tutti? Rosa profonda, ma il Mantova non è una meteora»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
palermo mantova logo coppa italia (40) modesto

Tuttosport: “Mantova, Modesto sfida il Palermo per il primato”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
palermo padova 2-1 (75) johnsen

Tuttosport: “Palermo, attacco da paura: 21 gol in otto partite. Johnsen trascina, Inzaghi sogna la Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026

Ultimissime

Immagine

Palermo, allenamento mattutino a Torretta: l’arrivo in campo dei rosanero tra sorrisi e battute

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
cassano_antonio-6

Cassano sui fratelli Esposito: «Pio è scarso. Salvatore è molto più forte»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
Immagine

Palermo, meet&greet alla Rinascente con quattro rosanero: ecco come partecipare

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
Palermo Avellino 2-0 (107) ballardini

L’ex rosa Ballardini potrebbe tornare in B: un club lo ha contattato

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
palermo cesena 2-0 (106) corona

Il Secolo XIX: “Entella, Corona è già il principe del gol. Due reti in 71 minuti, il Palermo osserva la sua crescita”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026