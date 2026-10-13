Palermo, allenamento mattutino a Torretta: l’arrivo in campo dei rosanero tra sorrisi e battute
Il Palermo è sceso in campo questa mattina a Torretta per svolgere la seduta di allenamento mattutina. Attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale, il club rosanero ha pubblicato un video che mostra i calciatori mentre raggiungono il terreno di gioco.
Nelle immagini si vedono i giocatori arrivare sul campo tra sorrisi, battute e momenti di leggerezza, in un clima sereno all’interno del gruppo.
Un contenuto che racconta il dietro le quinte della giornata dei rosanero, con la squadra impegnata a proseguire il proprio lavoro al centro sportivo di Torretta.
Il Palermo continua dunque la preparazione sul campo, alternando la concentrazione per gli allenamenti a momenti di condivisione tra i compagni.
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