Cassano sui fratelli Esposito: «Pio è scarso. Salvatore è molto più forte»

Antonio Cassano si esprime senza mezzi termini sui fratelli Esposito. Nel corso della trasmissione Viva El Futbol, l’ex attaccante ha stilato la propria classifica tra Salvatore, Sebastiano e Francesco Pio, indicando nel centrocampista della Sampdoria il giocatore più forte dei tre. Non sono mancate, però, le critiche, soprattutto nei confronti dell’attaccante dell’Inter.

Le dichiarazioni di Cassano, riportate da fcinter1908.it, hanno messo in evidenza la sua preferenza per Salvatore Esposito, del quale apprezza le qualità tecniche, pur sottolineando alcuni aspetti da migliorare.





Cassano incorona Salvatore Esposito: «È molto più forte»

«Dei tre Esposito per me il più forte è Salvatore. Più forte di Seba e Pio», ha dichiarato Cassano, raccontando anche di aver avuto modo di parlare direttamente del centrocampista con Lorenzo Insigne.

L’ex fantasista ha poi spiegato cosa, a suo giudizio, impedirebbe al giocatore della Sampdoria di esprimere tutto il proprio potenziale: «Gli ho detto che è più forte dei due fratelli, che deve perdere qualche kg e darsi una sveglia. È molto più forte, ma è pigro e non ha voglia di correre».

Cassano ha quindi ribadito la propria convinzione, ricordando anche come Salvatore fosse stato portato in Nazionale da Roberto Mancini. Secondo l’ex attaccante, il centrocampista avrebbe le qualità per fare un ulteriore salto di livello, a patto di cambiare atteggiamento.

«Prima Salvatore, poi Sebastiano, poi Pio»

Nel confronto tra i tre fratelli, Cassano ha collocato Sebastiano al secondo posto, davanti a Francesco Pio Esposito, attaccante dell’Inter. Proprio sul più giovane dei tre si è concentrata una parte significativa delle sue critiche.

«Io metto prima Salvatore, poi Sebastiano, poi Pio», ha ribadito, contestando anche i paragoni tra il centravanti nerazzurro e grandi attaccanti del passato.

«Ho sentito paragoni con Vieri… Anni luce Vieri, è stato il centravanti più grande della storia italiana, un carro armato», ha affermato Cassano, tirando in ballo anche Luca Toni per descrivere le caratteristiche tecniche di Pio Esposito.

Pur riconoscendogli alcune qualità nel gioco in area e nella protezione del pallone, l’ex giocatore ha espresso riserve sulla sua capacità di affrontare l’avversario nell’uno contro uno e di muoversi lontano dalla porta.

La critica a Pio Esposito

Cassano ha concluso il proprio giudizio soffermandosi sulle difficoltà che, a suo avviso, l’attaccante dell’Inter mostrerebbe nelle situazioni in cui è chiamato a creare superiorità individuale.

«Pio Esposito quando deve fare l’uno contro uno la passa indietro, ha paura», ha dichiarato.

Parole nette, che fotografano la personale valutazione di Cassano sui tre fratelli: Salvatore davanti a tutti, Sebastiano al secondo posto e Pio in terza posizione. Per l’ex attaccante, il centrocampista della Sampdoria avrebbe il potenziale maggiore, ma dovrebbe cambiare atteggiamento per riuscire a esprimere pienamente le proprie qualità.