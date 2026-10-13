Palermo, meet&greet alla Rinascente con quattro rosanero: ecco come partecipare

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
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Il Palermo FC annuncia un’iniziativa dedicata ai tifosi rosanero. Domani, mercoledì 14 ottobre, è in programma un meet & greet con quattro giocatori della squadra presso la Rinascente di via Roma, a Palermo.

Come comunicato dal club, a partire da oggi sarà possibile acquistare una maglia gara presso lo store per ottenere l’accesso prioritario all’evento, previsto dalle 18:30 alle 20:00.


L’incontro si svolgerà al corner del Palermo FC, situato al primo piano della Rinascente, e offrirà ai sostenitori l’opportunità di incontrare da vicino quattro protagonisti della squadra.

Un’occasione per i tifosi rosanero di vivere un momento speciale insieme ai propri beniamini, tra foto, autografi e condivisione della passione per i colori del Palermo.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 14 ottobre, dalle 18:30 alle 20:00, alla Rinascente di via Roma. Per accedere prioritariamente al meet & greet sarà necessario acquistare una maglia gara presso lo store, secondo le indicazioni diffuse dal club.

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