L’ex rosa Ballardini potrebbe tornare in B: un club lo ha contattato

Davide Ballardini potrebbe tornare ad allenare in Serie B. L’ex rosanero, che in estate ha lasciato l’Avellino con l’intenzione di trovare una nuova opportunità in Serie A, sarebbe finito nel mirino di un club cadetto.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Sud, nelle scorse settimane il Catanzaro avrebbe effettuato un sondaggio per il tecnico romagnolo. Il direttore sportivo Ciro Polito lo avrebbe contattato per valutare la possibilità di affidargli la guida della squadra.





Catanzaro, sondaggio per Ballardini

La società giallorossa avrebbe preso in considerazione il profilo dell’ex rosanero, valutando l’eventualità di un cambio in panchina. La pista, tuttavia, non avrebbe avuto seguito: il Catanzaro avrebbe infatti deciso di confermare Giorgio Gorgone.

Per Ballardini, dunque, non si è concretizzato il ritorno in cadetteria, ma il contatto testimonia come il suo nome sia ancora preso in considerazione dalle società alla ricerca di un allenatore esperto.

Il futuro dell’ex rosanero

Dopo aver concluso la sua esperienza con l’Avellino, Ballardini resta in attesa di una nuova chiamata. Nelle scorse settimane, il suo nome era stato accostato anche al Gençlerbirliği, club turco con cui, però, la situazione non si sarebbe sbloccata.

L’allenatore romagnolo continua ad aspettare l’occasione giusta per tornare in panchina. L’ipotesi Serie B, intanto, resta sullo sfondo, con il sondaggio del Catanzaro che rappresenta un retroscena di mercato da tenere in considerazione.