Il Secolo XIX: “Entella, Corona è già il principe del gol. Due reti in 71 minuti, il Palermo osserva la sua crescita”

Giacomo Corona si sta ritagliando uno spazio importante nella Virtus Entella, nonostante un minutaggio ancora limitato. L’attaccante palermitano, arrivato in estate in prestito secco dal Palermo, è attualmente il miglior marcatore della formazione ligure con due reti realizzate nelle prime sei giornate di Serie B. Come racconta Il Secolo XIX, il giovane centravanti sta dimostrando grande determinazione e soprattutto un notevole fiuto del gol, riuscendo a incidere anche entrando dalla panchina.

I numeri raccontano un avvio particolarmente efficace. Corona non è mai partito titolare e ha disputato complessivamente appena 71 minuti, mantenendo una media di una rete ogni 35 minuti circa. Dopo i 13 minuti giocati contro il Südtirol e i sei contro il Cesena, ha trovato il primo gol nei 17 minuti disputati contro il Vicenza. Successivamente è sceso in campo per dieci minuti a Cremona e per 25 contro la Juve Stabia, partita nella quale ha realizzato la seconda rete stagionale. Come evidenzia Il Secolo XIX, si tratta di un rendimento significativo per un attaccante che sta ancora cercando di conquistare maggiore spazio nelle rotazioni.





Il Palermo segue con attenzione il percorso del ventiduenne, che prima del trasferimento in Liguria ha firmato il prolungamento del contratto con la società rosanero. Una scelta che conferma la volontà del club di monitorarne la crescita e valutarne il futuro dopo l’esperienza in prestito.

A elogiare l’atteggiamento del giovane attaccante è stato anche l’allenatore dell’Entella, Andrea Chiappella, intervenuto dopo la partita contro la Juve Stabia. «Giacomo ha sempre avuto un atteggiamento positivo. Quando è arrivato sapeva di essere in ritardo e si è messo a lavorare con grande determinazione e serietà per mettersi alla pari. Avrebbe potuto anche giocare dall’inizio sabato perché si era allenato bene, ma tutti all’interno del gruppo sanno che si può incidere anche entrando in corso d’opera».

Il tecnico ha poi sottolineato i progressi compiuti dall’attaccante: «Questi gol che ha realizzato sono il giusto premio per come sta lavorando e per come si è inserito nel gruppo. Sono molto contento della sua crescita».

Come sottolinea Il Secolo XIX, le reti segnate contro Vicenza e Juve Stabia non saranno tra le più spettacolari della stagione, ma hanno avuto un peso importante perché hanno evitato all’Entella due sconfitte. In entrambe le occasioni Corona ha saputo approfittare delle incertezze dei portieri avversari, Gagno e Boer, facendosi trovare pronto nel momento decisivo.

Due gol che hanno portato altrettanti punti alla formazione ligure e che confermano le qualità realizzative del giovane centravanti. Secondo quanto osservato da Il Secolo XIX, il valore di queste reti potrebbe diventare ancora più significativo nel corso della stagione, quando ogni punto conquistato potrà pesare nella classifica finale.

Per Corona, intanto, l’obiettivo è continuare a crescere e conquistare maggiore spazio. Il Palermo osserva da lontano, consapevole che l’esperienza all’Entella può rappresentare una tappa importante nel percorso di maturazione dell’attaccante.