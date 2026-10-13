Venezia, esonerato Giovanni Stroppa

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (4) stroppa inzaghi

Terremoto in casa Venezia. Giovanni Stroppa è stato esonerato dalla guida tecnica della formazione arancioneroverde. La decisione della società è stata presa, come annunciato dal giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio attraverso il proprio profilo social.

«Il Venezia esonera Giovanni Stroppa. Decisione presa», ha scritto Gianluca Di Marzio di Sky Sport, comunicando la svolta sulla panchina del club lagunare.


Una notizia che segna un cambiamento importante per il Venezia, pronto dunque a interrompere il rapporto con il proprio allenatore. L’indiscrezione arriva direttamente da Di Marzio, mentre si attende una comunicazione ufficiale della società per conoscere ulteriori dettagli.

Resta adesso da capire chi sarà chiamato a raccogliere l’eredità di Stroppa. Al momento, Sky Sport, attraverso Gianluca Di Marzio, ha riferito della decisione dell’esonero senza indicare il nome del possibile sostituto.

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