Repubblica Palermo: “Rosanero, il Mantova è il primo vero esame. Inzaghi difende il primato, ma le rivali non mollano”

Il Palermo prova a consolidare il primato in una Serie B sempre più combattuta, con le dirette concorrenti che continuano a tenere il passo della formazione di Filippo Inzaghi. Dopo la vittoria sul campo dell’Empoli, i rosanero si preparano a un altro impegno in trasferta, questa volta contro il Mantova, secondo in classifica a due punti dalla vetta. Come racconta Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, la sfida rappresenta un passaggio importante per misurare le ambizioni della capolista in un campionato ancora aperto a numerosi scenari.

La formazione allenata da Francesco Modesto arriva all’appuntamento dopo il successo contro il Catanzaro, che le ha permesso di salire a quota 14 punti, appena due in meno del Palermo. Le due squadre si sono già affrontate il 3 settembre al Renzo Barbera, nei sedicesimi di Coppa Italia, quando i rosanero si imposero per 5-2. Come ricorda Geraci sulle pagine di Repubblica Palermo, entrambe le formazioni presentarono in quell’occasione diversi cambi rispetto agli schieramenti abituali. Inzaghi diede spazio, tra gli altri, a Bozzolan e Barba in difesa, Gomes a centrocampo e Gabrielloni dal primo minuto in attacco.





Quella partita, nonostante il risultato finale, aveva già mostrato le qualità del Mantova. I lombardi riuscirono infatti a recuperare due reti di svantaggio, raggiungendo il pareggio al 55′, prima che gli ingressi di Johnsen e Pohjanpalo cambiassero nuovamente l’andamento della gara. Il successo per 5-2 mise in evidenza la forza offensiva del Palermo, ma anche alcune disattenzioni difensive che si sono ripresentate nelle successive uscite.

Secondo quanto evidenziato da Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, proprio la tenuta della retroguardia sarà uno degli aspetti da osservare nella trasferta del Martelli. Il Mantova, infatti, possiede il secondo miglior attacco del campionato con 13 reti realizzate, soltanto una in meno rispetto alle 14 della formazione rosanero. Una produzione offensiva che rende particolarmente delicato il confronto tra le prime due della classifica.

Alle spalle di Palermo e Mantova, intanto, la concorrenza resta agguerrita. Il Modena occupa il terzo posto con 13 punti, grazie anche al gol di Belotti che ha deciso nel recupero la sfida contro il Verona. Il Südtirol segue a quota 12 dopo il pareggio con l’Ascoli, quinto con 11 punti e trascinato dall’ex rosanero Brunori. Proprio i marchigiani, nei quali militano anche gli ex Palermo Silipo e Damiani, affronteranno la squadra di Inzaghi a inizio novembre.

Più indietro alcune delle formazioni considerate tra le favorite alla vigilia. La Cremonese occupa la quattordicesima posizione con sei punti, mentre il Benevento è ottavo a quota 10, gli stessi del Pisa, settimo e prossimo avversario del Palermo nella nona giornata.

Come sottolinea Geraci su Repubblica Palermo, la classifica rimane corta e ogni turno può modificare gli equilibri nelle zone alte. Il Palermo, però, continua a guardare tutti dall’alto con 16 punti conquistati nelle prime sei giornate. La trasferta di Mantova offrirà un’occasione importante per confermare la propria forza e difendere il vantaggio sulle inseguitrici.