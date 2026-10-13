Repubblica Palermo: “Johnsen e Vavassori profili da primo posto. Ma la difesa fa acqua”

Il Palermo vola in testa alla classifica di Serie B, trascinato da un attacco capace di segnare con impressionante continuità. Il successo per 4-2 sul campo dell’Empoli ha confermato la forza offensiva della squadra di Filippo Inzaghi, ma ha anche evidenziato un aspetto sul quale il tecnico dovrà lavorare: la solidità difensiva. Come racconta Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, i rosanero hanno mantenuto la porta inviolata soltanto una volta nelle prime sei giornate di campionato, un dato in controtendenza rispetto al rendimento della passata stagione.

Il passaggio a un sistema di gioco più offensivo ha trasformato il Palermo in una squadra capace di creare numerose occasioni e segnare con regolarità. I protagonisti principali di questa evoluzione sono Dennis Johnsen, autore di quattro gol e cinque assist, e Dominic Vavassori, che ha preso il posto dell’infortunato Gabriel Strefezza e ha già realizzato una doppietta. Come evidenzia Geraci sulle pagine di Repubblica Palermo, la maggiore propensione offensiva permette ai rosanero di reagire anche nei momenti di difficoltà, ma rischia di diventare un limite nelle partite più complicate.





L’unico clean sheet in campionato risale infatti al 23 agosto, quando il Palermo superò la Juve Stabia per 1-0 al Renzo Barbera. Da allora la formazione di Inzaghi ha sempre incassato almeno una rete. Il confronto con la passata stagione è significativo: dopo sei giornate i rosanero avevano già collezionato quattro partite senza subire gol, arrivando poi a quota diciassette in campionato e diciannove considerando anche playoff e Coppa Italia. Con appena 33 reti incassate, quella difesa era stata tra le migliori del torneo, alle spalle soltanto di Venezia e Monza, rispettivamente con 31 e 32 gol subiti.

Come sottolinea Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il dato attuale racconta una squadra dai due volti. Il Palermo possiede il miglior attacco della Serie B con 14 reti realizzate, ma ha già subito sette gol, più delle altre formazioni presenti nelle prime cinque posizioni: Mantova e Modena ne hanno incassati sei, il Südtirol tre e l’Ascoli quattro. Numeri che rendono necessario trovare un equilibrio migliore tra la produzione offensiva e la protezione della propria porta.

Lo stesso Inzaghi, dopo la vittoria di Empoli, ha richiamato l’attenzione sulla necessità di sfruttare maggiormente le occasioni create. «Dobbiamo concretizzare di più. Quando abbiamo preso gol dentro di me c’era un po’ di disperazione», ha dichiarato il tecnico, consapevole che una maggiore precisione sotto porta potrebbe aiutare anche nella gestione delle partite.

Il Palermo ha comunque iniziato la stagione con numeri importanti: 14 gol nelle prime sei giornate e sette vittorie nelle otto gare ufficiali disputate. Contro l’Empoli, inoltre, i rosanero hanno effettuato 35 conclusioni, confermando una capacità offensiva che rappresenta il principale punto di forza della squadra.

Come osserva Geraci su Repubblica Palermo, il prossimo passo sarà registrare i meccanismi difensivi senza compromettere l’efficacia dell’attacco. Ritrovare continuità nei clean sheet potrebbe rappresentare il tassello decisivo per consolidare il primato e alimentare le ambizioni di promozione. Perché con una difesa più solida, questo Palermo avrebbe ulteriori possibilità di imporsi come una delle grandi protagoniste della Serie B.