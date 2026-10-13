Giornale di Sicilia: “Palermo, Perin verso il ritorno tra i pali a Mantova. Barba preoccupa, Inzaghi valuta gli infortunati”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
palermo mantova logo coppa italia (42) barba

Il Palermo ha ripreso gli allenamenti dopo la convincente vittoria per 4-2 sul campo dell’Empoli, iniziando a preparare la delicata trasferta di sabato contro il Mantova, secondo in classifica. Una sfida importante per la formazione di Filippo Inzaghi, chiamata a confermare il primato in Serie B dopo un avvio di stagione brillante. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, i rosanero sono tornati al lavoro dopo una giornata di riposo concessa dal tecnico, durante la quale i calciatori hanno trascorso del tempo con le rispettive famiglie. Pohjanpalo, in particolare, ne ha approfittato per una breve vacanza a Roma, documentata attraverso i social.

L’attenzione dello staff tecnico sarà rivolta soprattutto alle condizioni dei giocatori reduci da problemi fisici. Secondo quanto riferito da Orifici sulle pagine del Giornale di Sicilia, Mattia Perin dovrebbe tornare a difendere la porta rosanero nella sfida del Martelli, prendendo il posto di un Fortin che ha comunque offerto prestazioni positive durante la sua assenza. Il possibile rientro dell’esperto portiere rappresenterebbe un’ulteriore soluzione per Inzaghi in vista del primo scontro diretto della stagione.


Maggiore preoccupazione riguarda invece Federico Barba. Il difensore non ha preso parte alla trasferta di Empoli a causa di un sovraccarico muscolare e il suo recupero per la gara contro il Mantova appare complicato. Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, lo staff medico del Palermo valuterà attentamente le condizioni del calciatore per stabilire l’entità del problema e i tempi necessari per il rientro.

Per il resto, la situazione dell’organico appare positiva. Fatta eccezione per Gabriel Strefezza, ancora indisponibile, Inzaghi può contare su un gruppo sostanzialmente al completo. La vittoria di Empoli ha restituito entusiasmo e fiducia alla squadra, che adesso si prepara ad affrontare un Mantova distante appena due punti dalla vetta.

Come sottolinea Orifici sul Giornale di Sicilia, la partita di sabato avrà un peso particolare nella corsa alle prime posizioni. Il Palermo vuole dare continuità ai risultati e difendere il primo posto, mentre Inzaghi attende indicazioni definitive dall’infermeria prima di scegliere la formazione da schierare al Martelli.

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