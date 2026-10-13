Giornale di Sicilia: “Palermo, Cassandro-Pierozzi: duello aperto sulla destra. Inzaghi valuta le scelte per Mantova”

La fascia destra del Palermo continua a essere terreno di confronto tra Tommaso Cassandro e Niccolò Pierozzi. Due giocatori dalle caratteristiche differenti, entrambi importanti nello scacchiere di Filippo Inzaghi, che nelle prime sei giornate di Serie B ha scelto di alternarli senza stabilire gerarchie definitive. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la concorrenza tra i due esterni rappresenta una delle dimostrazioni della profondità dell’organico rosanero, con soluzioni diverse a seconda delle esigenze tattiche.

Cassandro, acquistato a titolo definitivo dal Como durante l’estate per circa un milione di euro, ha collezionato sei presenze in campionato, tre da titolare, per un totale di 344 minuti. Il difensore è stato impiegato in tutte le partite disputate dal Palermo, aggiungendo anche una presenza da titolare in Coppa Italia con 90 minuti giocati. Come evidenzia Radicini sulle pagine del Giornale di Sicilia, il suo profilo garantisce maggiore solidità alla linea difensiva, soprattutto nella gestione degli equilibri del 4-2-3-1, senza rinunciare alla possibilità di accompagnare la manovra offensiva.





Numeri differenti per Pierozzi, che ha totalizzato quattro presenze in campionato, tre delle quali dal primo minuto, con 179 minuti complessivi. Anche lui ha disputato una gara intera da titolare in Coppa Italia. L’esterno, protagonista nella passata stagione con cinque reti, offre caratteristiche maggiormente offensive grazie alla velocità e alla capacità di spingere sulla corsia. La sua attitudine ad accompagnare l’azione rappresenta un’alternativa importante per Inzaghi, pur mantenendo la possibilità di contribuire alla fase difensiva.

Nelle ultime partite, tuttavia, Cassandro sembra aver guadagnato terreno nelle preferenze del tecnico. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la prestazione contro l’Empoli ha rafforzato la sua candidatura: schierato titolare nella vittoria per 4-2, il difensore ha realizzato nel finale il primo gol con la maglia rosanero, chiudendo definitivamente la partita. Una rete che ha impreziosito una prova positiva sia in copertura sia nelle iniziative offensive.

La trasferta contro il Mantova potrebbe fornire nuove indicazioni sulle scelte di Inzaghi. Il buon momento di Cassandro lo rende un candidato alla conferma dal primo minuto, ma Pierozzi resta pienamente in corsa per una maglia da titolare. Come osserva Radicini sul Giornale di Sicilia, la gestione della fascia destra dipenderà anche dalle caratteristiche degli avversari: maggiore protezione difensiva con Cassandro, più profondità e spinta offensiva con Pierozzi.

Per il momento, dunque, nessuna gerarchia definitiva. Inzaghi può contare su due interpreti affidabili e differenti, una concorrenza che offre ulteriori possibilità di scelta in vista degli impegni del Palermo. La partita di Mantova sarà un nuovo banco di prova, ma difficilmente rappresenterà una sentenza definitiva nel duello sulla corsia destra.