Giornale di Sicilia: “Palermo, Johnsen e Pohjanpalo coppia da sogno: dieci gol e nove assist. I due scandinavi trascinano Inzaghi”

Il Palermo vola in testa alla Serie B e conquista gli ottavi di finale di Coppa Italia anche grazie alla straordinaria intesa tra Dennis Johnsen e Joel Pohjanpalo. I due attaccanti scandinavi sono diventati protagonisti assoluti dell’avvio di stagione rosanero, contribuendo in maniera determinante ai risultati della squadra di Filippo Inzaghi. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, anche nella vittoria per 4-2 contro l’Empoli la coppia ha lasciato il segno, confermando un’intesa sempre più efficace.

Il gol di Pohjanpalo al 57′, arrivato dopo una lunga serie di occasioni fallite, ha sbloccato anche mentalmente il Palermo, dando il via alla rimonta culminata nella quinta vittoria in sei giornate. I numeri complessivi dei due attaccanti sono impressionanti: dieci gol e nove assist tra campionato e Coppa Italia, con cinque reti ciascuno e Johnsen avanti nei passaggi vincenti, sette contro i due del finlandese.





Come sottolinea Arena sulle pagine del Giornale di Sicilia, Johnsen è attualmente il giocatore più incisivo della Serie B. Il norvegese ha realizzato quattro gol e distribuito cinque assist in campionato, guidando la classifica dei passaggi vincenti e occupando il terzo posto tra i marcatori alle spalle di Cristian Shpendi, a quota sei, e Ruocco, fermo a cinque. Sono nove le reti alle quali ha partecipato direttamente: un dato che, secondo il confronto riportato dal quotidiano, nei cinque principali campionati europei è superato soltanto da Raphinha e Yamal del Barcellona, rispettivamente con 15 e 11 partecipazioni.

La continuità del norvegese emerge anche considerando tutte le competizioni. Johnsen ha lasciato il segno in ciascuna delle otto partite disputate: assist contro il Lecce, gol con la Juve Stabia, gol e assist contro Arezzo e Mantova, assist con la Sampdoria, rete contro l’Avellino, due passaggi decisivi con il Padova e infine gol e assist a Empoli. Gli mancano appena tre reti per eguagliare il proprio primato realizzativo stagionale, ma la priorità resta accompagnare il Palermo verso la promozione.

Diverso, almeno sul piano dei gol in campionato, l’avvio di Pohjanpalo. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il finlandese ha segnato due reti nelle prime sei giornate, alle quali si aggiungono le tre realizzate in Coppa Italia. Il numero 20 ha inoltre servito due assist, entrambi proprio a Johnsen, nelle sfide contro Juve Stabia e Avellino. Il nuovo 4-2-3-1 lo porta talvolta ad abbassarsi maggiormente nella costruzione dell’azione, senza però averne finora compromesso l’efficacia offensiva. Il distacco di quattro reti dalla vetta della classifica marcatori non rappresenta una preoccupazione, soprattutto considerando che l’obiettivo principale è la Serie A, sfuggita nella passata stagione nonostante i suoi 25 gol complessivi.

Alla base del rendimento della coppia c’è anche il lavoro svolto durante la preparazione estiva tra Val Gardena e Perth. L’intesa tra i due è cresciuta rispetto alla seconda parte della scorsa stagione, quando Johnsen, appena arrivato a Palermo, aveva ancora bisogno di conoscere i meccanismi della squadra. Il tempo trascorso insieme e il nuovo assetto tattico hanno permesso al norvegese di assumere un ruolo sempre più centrale nella manovra offensiva.

Come ricorda Arena sul Giornale di Sicilia, Johnsen e Pohjanpalo avevano già condiviso un’intera stagione al Venezia nel 2022/23. In quell’occasione il finlandese chiuse con 19 gol e sette assist, mentre il norvegese totalizzò tre reti e cinque passaggi vincenti. La formazione lagunare terminò però all’ottavo posto, dopo un girone d’andata trascorso nelle zone basse della classifica.

Adesso lo scenario è differente. Il Palermo guida il campionato e può contare su una coppia offensiva sempre più affiatata, capace di incidere con continuità e di trascinare i compagni. Johnsen e Pohjanpalo rappresentano due delle armi principali di Inzaghi per inseguire il ritorno in Serie A.