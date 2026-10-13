Mantova verso il Palermo: Trimboli recuperato, differenziato per Vlahovic e Paoletti

Il Mantova si prepara alla sfida contro il Palermo, in programma sabato allo stadio Martelli, con l’obiettivo di fermare la capolista della Serie B. Dalla seduta pomeridiana al Sinergy Center arrivano indicazioni importanti sulle condizioni degli acciaccati.

La notizia più positiva per i biancorossi riguarda Trimboli, tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo e quindi disponibile per il big match contro i rosanero. Lavoro più leggero, invece, per Ignacchiti e Kouda, reduci dalla gara contro il Catanzaro.





Restano sei gli assenti dal terreno di gioco. Vlahovic e Paoletti hanno svolto lavoro differenziato in palestra: il primo è alle prese con problemi muscolari, mentre il centrocampista sta recuperando da una lieve distorsione alla caviglia e potrebbe tornare in gruppo tra un paio di giorni.

Proseguono il percorso di recupero anche Meroni, Vesentini e Spinaccè, che puntano a rientrare a disposizione dalla prossima settimana. Contro il Palermo sarà invece indisponibile Chinetti, ancora alle prese con un infortunio muscolare. Da mercoledì il Mantova continuerà la preparazione a porte chiuse, concentrandosi sulla sfida alla squadra di Inzaghi, attesa da un appuntamento importante nella corsa al vertice.