Champions League: Napoli sotto 2-1 a Villarreal, pari tra Inter e Club Brugge dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
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Primi tempi pieni di gol ed emozioni quelli della 3a giornata di Champions League. Va al riposo sul risultato di 1-1 l’Inter, nel match casalingo contro il Club Brugge. Buona prima frazione di gioco da parte della formazione belga, che riesce a sbloccare l’incontro al 30′ grazie al rigore trasformato da Tresoldi. Nel finale di tempo i nerazzurri riportano il risultato in parità con il gol di Lautaro Martinez. Primi 45 minuti negativi per il Napoli, sotto per 2-1 in casa del Villarreal: dopo l’iniziale vantaggio dei partenopei con Rrahmani, gli spagnoli ribaltano il risultato grazie alle reti di Mikautadze e Mourino. Sorprendono i Viking, avanti 2-0 contro il Bayern Monaco. Pari a reti bianche all’intervallo invece tra Arsenal e Lilla. Di seguito i risultati parziali:

Arsenal-Lilla 0-0


Atletico Madrid-Manchester United 1-0

Galatasaray-Barcellona 2-0

Inter-Club Brugge 0-1

RB Lipsia-PSV 0-0

Viking-Bayern Monaco 1-0

Villarreal-Napoli 2-1

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