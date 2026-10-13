Catanzaro, Gorgone resta in bilico: ipotesi Mignani

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
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Il futuro di Giorgio Gorgone sulla panchina del Catanzaro resta incerto. La società ha deciso di confermare momentaneamente la fiducia al tecnico, ma la trasferta di Verona potrebbe rivelarsi decisiva per il suo destino. Nel frattempo, il direttore sportivo Polito si guarda intorno alla ricerca di eventuali alternative.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra i profili valutati dal club giallorosso ci sarebbe Michele Mignani, ex allenatore del Palermo del finale di stagione 2023-24. Tra i candidati per la panchina giallorossa anche D’Angelo e Castori, mentre spunta l’ipotesi di un ritorno di Caserta.


Al momento non ci sono decisioni definitive, ma la posizione di Gorgone rimane sotto osservazione. I prossimi risultati saranno determinanti per capire se il Catanzaro proseguirà con l’attuale guida tecnica o se deciderà di cambiare rotta.

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