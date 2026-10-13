Champions League: perdono Inter e Napoli, pari tra Viking e Bayern Monaco. I risultati finali

Match pieni di gol ed emozioni quelli della seconda giornata del girone unico di Champions League. Cade l’Inter a “San Siro”, nella gara casalinga contro il Club Brugge.

Dopo una prima frazione di gioco terminata sul risultato di 1-1, nella ripresa l’incontro decolla, con la formazione che firma due reti con Tresoldi che firma la sua tripletta personale. I nerazzurri accorciano le distanze all’81’ con il secondo gol di serata di Lautaro Martinez, ma gli ospiti chiudono l’incontro all’87’ con Vermant. Nel finale inutile la rete di Bonny, che rende meno amaro il risultato.





Sconfitta anche per il Napoli, che cade in casa del Villarreal: dopo l’iniziale vantaggio dei partenopei, gli spagnoli ribaltano il risultato con le reti di Mikautadze, Mourino e Oluwaseyi, portando a casa i tre punti. Vincono anche Barcellona e Arsenal, pari invece tra Viking e Bayern Monaco. Di seguito i risultati finali:

Arsenal-Lilla 3-0 (64′ Timber; 67′ Eze; 71′ Saka)

Atletico Madrid-Manchester United 2-0 (1′ Barrios; 79′ Lookman)

Galatasaray-Barcellona 1-4 (28′ Batrakov; 43′ Cancelo; 50′ Fermin; 53′ Gordon; 65′ Adeyemi)

Inter-Club Brugge 2-4 (30′, 63′, 74′ Tresoldi; 44′, 81′ Lautaro Martinez; 87′ Vermant; 90+3′ Bonny)

RB Lipsia-PSV 1-0 (75′ Gruda)

Viking-Bayern Monaco 3-3 (2′ Stensness; 38′ Christiansen)

Villarreal-Napoli 3-1 ( 8′ Rrahmani; 23′ Mikautadze; 26′ Mourino; 86′ Oluwaseyi)