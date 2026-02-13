Verso Palermo-Virtus Entella, numeri e precedenti della sfida

La partita tra Palermo e Virtus Entella, in programma sabato 14 febbraio alle ore 15:00, si preannuncia come un confronto interessante nella 25^ giornata di Serie B. I rosanero affrontano la formazione ligure con l’obiettivo di confermare la propria posizione in classifica e proseguire il buon momento di forma, sfruttando il fattore campo e l’equilibrio mostrato in casa nelle ultime settimane.

Le statistiche storiche tra le due squadre mostrano un netto predominio del Palermo: nelle cinque sfide disputate, i rosanero hanno ottenuto tre vittorie e due pareggi, mentre la Virtus Entella non ha mai vinto. In termini di quote Serie B, il pronostico del match riflette questo divario: la vittoria del Palermo è data a 1.63, il pareggio a 3.80 e il successo degli ospiti a 5.15, indicando come i bookmaker vedano una chiara supremazia dei padroni di casa, pur con la possibilità di un match equilibrato.

Il rendimento delle due squadre evidenzia differenze marcate. Il Palermo, in casa, ha collezionato otto vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta, segnando 21 gol e subendone sette, mostrando solidità difensiva e capacità di gestire le gare tra le mura amiche. La Virtus Entella, invece, fa registrare una disparità incredibile tra rendimento casalingo e in trasferta: tra le mura amiche ha ottenuto cinque successi, sei pareggi e una sola sconfitta, ma lontano da Chiavari non ha mai vinto, raccogliendo quattro pareggi e otto sconfitte.

Il Palermo arriva a questo incontro forte di una lunga serie utile: dodici risultati consecutivi senza sconfitte, che comprendono vittorie e pareggi importanti, confermano la continuità del gruppo e la capacità di mantenere alta la concentrazione. Questa serie rappresenta un fattore psicologico rilevante, sia per la fiducia dei giocatori sia per l’approccio mentale alla partita contro un avversario che, nonostante la buona forma recente, mostra difficoltà in trasferta.

La Virtus Entella si presenta al match reduce dal convincente 3-1 interno contro il Cesena, mentre il Palermo è reduce da un pirotecnico 3-3 contro la Sampdoria. Entrambe le squadre punteranno a confermare i propri punti di forza: i rosanero a sfruttare la solidità difensiva e l’esperienza in casa, la Virtus Entella a cercare di ridurre il gap in trasferta. Il confronto promette equilibrio tattico e intensità, con attenzione alla gestione delle occasioni da gol.