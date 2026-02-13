Venezia, Stroppa verso il Cesena: «Cercheremo a tutti i costi di restare al primo posto»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
Stroppa-ve-1-650x344

VENEZIA – Alla vigilia del match tra Venezia e Cesena, valevole per la 25a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei lagunari, Giovanni Stroppa, commentando anche la sconfitta rimediata nel turno infrasettimanale contro il Modena.

«Col Modena è mancata la qualità e giocate individuali – ha dichiarato il tecnico -. Abbiamo fatto la solita partita, sicuramente sottotono e negli episodi non siamo stati bravi. Il primo e il secondo gol a distanza di quattro minuti sono stati una cosa assurda. Nel secondo tempo abbiamo fatto la solita partita, ma non siamo riusciti a riprendere il risultato»

Stroppa ha ben chiaro come considerare questa sconfitta: «Io l’ho considerata un incidente di percorso. Non conta oggi, chiaro che vorrei tenere la classifica così com’è, la volontà di vincerle tutte. Cercheremo a tutti i costi di mantenere questa posizione e se non ce la faremo sarà decisiva la fine»

E su cosa è mancato nel match del “Braglia”, il tecnico non ha dubbi: «Non ci siamo mossi bene. I movimenti degli attaccanti sono fondamentali per raccordare la squadra. Quando ho scelto di togliere l’attaccante la squadra ha avuto un’inerzia più fluida. Ci sono mancati alcuni movimenti, oltre che siamo scesi in campo sottotono»

Infine, l’allenatore dei lagunari analizza il prossimo avversario della sua squadra: «Col Cesena aspetto la stessa partita dell’andata. È una squadra con giocatori di carisma, con esperienza in categoria. Giocheremo contro un organico blasonata, in un bellissimo contesto, in uno stadio straordinario»

