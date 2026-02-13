Garzya sulla lotta Serie A: «Palermo, Venezia e Monza rose importanti, difficile fare pronostici»

Febbraio 13, 2026
Intervistato ai microfoni di “Tuttofare.com”, ha analizzato la lotta al vertice dell’attuale campionato di Serie B l’ex difensore del Bari, Luigi Garzya, lasciando un commento anche sul Palermo.

«Io penso che questa serie B sia una delle più belle degli ultimi anni – ha dichiarato -. Ci sono tanti giocatori di qualità e, soprattutto, giovani che possono davvero ancora crescere. In più, questa categoria si è arricchita di calciatori esperti molto qualitativi e che sono assolutamente da serie A»

E sulla lotta alla Serie A: «Se penso a Palermo, Venezia e Monza vediamo veramente rose importanti. E’ davvero difficile fare pronostici perchè ci sono davvero tante squadre forti»

Garzya, infine commenta anche il cammino fino ad ora del Frosinone: «Una menzione la farei per il Frosinone che sta facendo un grande campionato e che può essere una di quelle squadre che, alla fine, potrebbe farcela a salire di categoria. E’ davvero una bella realtà quella dei ciociari»

