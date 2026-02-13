Palermo-Entella, Segre carica i tifosi: «Ci vediamo domani tutti allo stadio»

PALERMO – Giornata di vigilia in casa rosanero, in vista del match di domani contro la Virtus Entella. Al “Renzo Barbera” andrà in scena l’incontro valevole per la 25a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26, con il Palermo chiamato alla conquista dei tre punti che restare agganciato al treno promozione diretta in Serie A

Attraverso il canale WhatsApp ufficiale del club, ha mandato un messaggio all’ambiente il centrocampista rosanero, Jacopo Segre. «Mi raccomando, ci vediamo tutti domani allo stadio, forza!» le parole del numero 8 del Palermo, che carica l’ambiente per l’importante sfida di domani.

Chiappella presenta Palermo-Entella: «Dovremo fare la partita perfetta»

Repice: «Palermo un gradino sotto Venezia, Monza e Frosinone»

Serie B, corsa alla A: Venezia favoritissimo, Palermo nel gruppo delle grandi. Le quote dei bookmakers

Guardalben: «Ho rischiato la paralisi e vinto la depressione. Mi spezzo ma non mi piego»

Gazzetta dello Sport: “Serie B, otto giornate di fuoco: Palermo, 37 giorni per prendersi la Serie A”

Giornale di Sicilia: “Marconi torna al Barbera da avversario. Incrocio carico di ricordi”

Giornale di Sicilia: “Palermo, Augello arma in più: il “professore” che fa la differenza”

Giornale di Sicilia: “Palermo, ora serve lo sprint: cinque gare per blindare il sogno Serie A”

Giornale di Sicilia: “Palermo-Entella. Prevendita fiacca”

Giornale di Sicilia: “Palermo verso l’Entella. Segre scalpita, ballottaggio aperto sulla trequarti”

Il Secolo: “Entella verso Palermo, Guiu e Dalla Vecchia tornano a disposizione”

Il Secolo: “Il super Palermo non spaventa l’Entella «Corsa per la salvezza, bisogna accelerare»”

