Palermo-Entella, Segre carica i tifosi: «Ci vediamo domani tutti allo stadio»
PALERMO – Giornata di vigilia in casa rosanero, in vista del match di domani contro la Virtus Entella. Al “Renzo Barbera” andrà in scena l’incontro valevole per la 25a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26, con il Palermo chiamato alla conquista dei tre punti che restare agganciato al treno promozione diretta in Serie A
Attraverso il canale WhatsApp ufficiale del club, ha mandato un messaggio all’ambiente il centrocampista rosanero, Jacopo Segre. «Mi raccomando, ci vediamo tutti domani allo stadio, forza!» le parole del numero 8 del Palermo, che carica l’ambiente per l’importante sfida di domani.