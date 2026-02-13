Modena, Sottil verso la Carrarese: «Per me è una finale, ora i punti contano»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
sottil sito (1)

MODENA – Alla vigilia del match tra Modena e Carrarese, valevole per la 25a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26, ha presentato l’incontro in conferenza stampa il tecnico dei canarini, Andrea Sottil.

«Mancano 14 partite alla fine della stagione e questo gruppo ha sempre onorato la maglia, facendo prestazioni importanti – ha dichiarato il tecnico -. Ci sono stati momenti più difficili, ma fanno parte di un campionato»

Sottil lancia poi un appello ai tifosi: «Abbiamo bisogno del nostro pubblico, che è sempre stato un valore aggiunto. Questa squadra ha fatto rinnamorare Modena e ora serve la spinta del Braglia»

E sulla classifica, il tecnico dichiara: «Ora i punti contano. Per me è una finale, ma non deve creare ansia: deve portare adrenalina, fame, garra e cattiveria agonistica»

Su cosa bisogna fare, non ha dubbi: «Dobbiamo creare compattezza. Tutti vogliamo bene al Modena e questi ragazzi sono incredibili. Nel calcio si possono prendere delle stecche, ma vogliamo sempre dare di più e mettere in campo tutte le forze per raggiungere l’obiettivo»

Sottil ha inoltre fatto il punto sulle assenze: «Pyyhtia e Sersanti si sono infortunati, può capitare. Staranno fuori qualche partita e ci dispiace, ma abbiamo alternative. La rosa è competitiva e ha un’identità forte»

Infine, un commento sul nuovo acquisto di gennaio, Manuel De Luca: «Più si giocano partite vere, più si prende il ritmo gara. De Luca lo ha trovato, è cresciuto e sta facendo quello che ci aspettavamo. È uno dei più bravi nel suo ruolo in categoria e ci porta grande fisicità»

