Chiappella presenta Palermo-Entella: «Dovremo fare la partita perfetta»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
Screenshot 2026-02-13 123620

CHIAVARI – Alla vigilia del match tra Palermo e Virtus Entella, con calcio di inizio in programma per le ore 15.00, ha presentato l’incontro ai microfoni ufficiali del club l’allenatore dei biancocelesti, Andrea Chiappella, confessando cosa servirà per mettere in difficoltà i rosanero.

«Veniamo da partite dispendiose, soprattutto l’ultima giocata contro il Cesena sotto la pioggia – ha dichiarato il tecnico -. Questo però non deve essere un alibi. Abbiamo gestito le cose nel miglior modo possibile e i ragazzi stanno bene».

E sul match contro i rosanero, Chiappella confessa: «Avremo la fortuna di giocare in un contesto stupendo e sarà molto stimolate per i ragazzi. Sappiamo che affrontiamo una squadra con grandissime potenzialità e ambizioni. Dovremo essere bravi a cercare di fare la partita perfetta togliendo certezze al Palermo che in casa ha un ruolino importante»

Infine, il tecnico aggiunge un commento sui cambi: «Abbiamo sempre cercato di gestire i ragazzi e sfruttare il miglior momento di tutti. Nell’ultimo match hanno giocato anche due ragazzi che non erano mai scesi in campo. Probabilmente faremo qualcosa in funzione di Palermo. Quello che conta è sempre l’atteggiamento di squadra e ciò che deve fare è farsi trovare pronta»

