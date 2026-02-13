Palermo-Empoli: il backstage del match

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
palermo empoli 3-2 (164) esultanza

Il Palermo ha condiviso sui suoi canali ufficiali il video del backstage della vittoria per 3-2 contro l’Empoli, partita giocata lo scorso 7 febbraio. La clip ripercorre i momenti dell’emozionante serata, che ha visto i rosanero trionfare grazie alla doppietta del suo bomber, Joel Pohjanpalo. Il video offre uno spaccato esclusivo degli spogliatoi, dei preparativi e dell’entusiasmo della squadra prima e dopo il match. Un’occasione per rivivere le emozioni di una vittoria fondamentale per il cammino del Palermo.

Ecco il video:

Altre notizie

sottil sito (1)

Modena, Sottil verso la Carrarese: «Per me è una finale, ora i punti contano»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
Screenshot 2026-02-13 123620

Chiappella presenta Palermo-Entella: «Dovremo fare la partita perfetta»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
Repice-Rai

Repice: «Palermo un gradino sotto Venezia, Monza e Frosinone»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
palermo empoli 3-2 (104) tremolada augello bani lovato

Serie B, corsa alla A: Venezia favoritissimo, Palermo nel gruppo delle grandi. Le quote dei bookmakers

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
longo conferenza bari

Serie B, corsa salvezza infuocata: Pescara e Mantova a rischio secondo i bookmakers. Le quote aggiornate

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
palermo empoli 3-2 (8) inzaghi dionisi

Tuttosport: “Empoli a rischio sbandata. Dionisi peggio di Pagliuca”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
Screenshot 2026-02-13 080628

Gazzetta dello Sport: “Serie B, otto giornate di fuoco: Palermo, 37 giorni per prendersi la Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
Chiappella

Il Secolo: “Entella verso Palermo, Guiu e Dalla Vecchia tornano a disposizione”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
Entella Palermo 1-1 (5)

Il Secolo: “Il super Palermo non spaventa l’Entella «Corsa per la salvezza, bisogna accelerare»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
Screenshot 2026-02-13 063228

Sampdoria, botta e risposta su Brunori: Ordine punge Flachi, l’ex bomber replica

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
file9 (17)

Juve Stabia, Abate verso l’Empoli: «Continuiamo a lavorare da squadra operaia»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
file6 (48)

Modena, doppio stop a centrocampo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-13 130424

Palermo-Entella, Segre carica i tifosi: «Ci vediamo domani tutti allo stadio, forza»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
sottil sito (1)

Modena, Sottil verso la Carrarese: «Per me è una finale, ora i punti contano»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
Screenshot 2026-02-13 123620

Chiappella presenta Palermo-Entella: «Dovremo fare la partita perfetta»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
palermo empoli 3-2 (164) esultanza

Palermo-Empoli: il backstage del match

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
Repice-Rai

Repice: «Palermo un gradino sotto Venezia, Monza e Frosinone»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026