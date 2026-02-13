Palermo-Empoli: il backstage del match

Il Palermo ha condiviso sui suoi canali ufficiali il video del backstage della vittoria per 3-2 contro l’Empoli, partita giocata lo scorso 7 febbraio. La clip ripercorre i momenti dell’emozionante serata, che ha visto i rosanero trionfare grazie alla doppietta del suo bomber, Joel Pohjanpalo. Il video offre uno spaccato esclusivo degli spogliatoi, dei preparativi e dell’entusiasmo della squadra prima e dopo il match. Un’occasione per rivivere le emozioni di una vittoria fondamentale per il cammino del Palermo.

Ecco il video: