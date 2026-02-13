Repice: «Palermo un gradino sotto Venezia, Monza e Frosinone»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
Repice-Rai

Intervistato ai microfoni di “Sport.virgilio.it”, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul campionato di Serie B, Francesco Repice. Il famoso telecronista ha analizzato la corsa al vertice del campionato, confessando dove secondo lui si posiziona il Palermo rispetto alle tre di testa.

«Venezia, Frosinone e Monza davanti possono arrivare tutte alla promozione – ha dichiarato -. Sono tre squadre in grado di vincere il campionato e di arrivare prime. Le ho viste giocare, soffermandomi a guardarle, e mi hanno dato tutte la medesima impressione»

Su dove si posizionano i rosanero rispetto alle tre di testa, Repice non ha dubbi: «Il Palermo è leggermente un gradino sotto. Naturalmente, stiamo parlando di regular season e di chi vincerà il campionato, che è diverso dai play-off, dove le cose cambiano e c’è una grande differenza di fondo. Considero i rosanero ancora un passo indietro alle altre davanti»

Infine, un commento sulla Sampdoria, ultimo avversario del Palermo: «Credo possano ad arrivare ad una salvezza tranquilla, e me lo auguro per i tifosi blucerchiati. La Sampdoria ha un background tale e una storia tale da avere l’urgenza di uscire da questa situazione. Naturalmente quando accadono certe cose, soprattutto a livello societario, tutto può finir male. Gli attuali dirigenti stanno cercando di raddrizzare le cose e spero che ci riescano»

 

