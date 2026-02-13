Serie B, corsa alla A: Venezia favoritissimo, Palermo nel gruppo delle grandi. Le quote dei bookmakers
Il campionato di Serie B si conferma uno dei tornei più imprevedibili del panorama italiano. A raccontarlo non è soltanto la classifica, ma anche l’analisi delle quote dei bookmakers, che fotografano ambizioni, sorprese e distanze ancora colmabili nella corsa verso la Serie A.
Venezia davanti a tutti
Secondo le lavagne, il Venezia è la principale candidata alla promozione, quotata a 1.20: un margine netto rispetto alle inseguitrici. Alle sue spalle il Monza (1.50) e il Frosinone (1.55), con il Palermo subito dietro a 1.60. Quattro squadre racchiuse in pochi decimali, a testimonianza di una lotta serrata per i primi posti.
Più staccate ma ancora pienamente in corsa Modena (5) e Cesena (5.50), seguite dal Catanzaro (6.50). La Juve Stabia è proposta a 9, mentre la Sampdoria sale a 12.
Outsider e speranze residue
Le quote si alzano sensibilmente per Südtirol (25), Avellino (33), Empoli (33), Carrarese (33) e Padova (33), segnale che per loro la promozione diretta appare complicata ma non ancora impossibile.
Più lontane Virtus Entella (67), Spezia, Reggiana e Bari (tutte a 100), mentre Mantova (101) e Pescara (200) chiudono il quadro delle venti partecipanti.