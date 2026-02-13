Serie B, corsa salvezza infuocata: Pescara e Mantova a rischio secondo i bookmakers. Le quote aggiornate

La Serie B entra nella fase decisiva e, mentre la lotta promozione accende i riflettori in alto, nella parte bassa della classifica si combatte una battaglia altrettanto feroce. A fotografare il momento sono anche le quote dei bookmakers, che delineano gerarchie e pericoli nella corsa salvezza.

Secondo le valutazioni degli operatori, la situazione più compromessa è quella della Juve Stabia, data non quotata per la retrocessione: un segnale che lascia intendere come la discesa in Serie C venga ormai considerata altamente probabile.

Subito dietro c’è il Pescara, offerto a 1.10: una quota bassissima che certifica un rischio concreto. Preoccupante anche la posizione del Mantova (1.60), mentre Entella e Bari sono appaiate a 2.00, seguite dalla Reggiana a 2.25 e dallo Spezia a 2.75.

Più staccate, ma ancora dentro la zona calda secondo i bookmakers, Avellino (4.50), Padova (6.00), Südtirol e Carrarese (entrambe a 6.50). Anche la Sampdoria, quotata a 7.00, non può considerarsi del tutto al sicuro.

Discorso diverso per Empoli (20) e Catanzaro (50), ritenute molto meno a rischio, mentre Cesena e Modena (250) sembrano ormai lontanissime da ogni pericolo.

Non compaiono invece nelle lavagne retrocessione Palermo, Frosinone, Monza e Venezia, segnale che per i bookmakers queste squadre sono fuori dalla lotta per non retrocedere.

Le quote, si sa, non fanno classifica ma raccontano percezioni e probabilità. E in una Serie B sempre più equilibrata, dove basta una striscia negativa per precipitare, la linea tra salvezza e baratro resta sottilissima.