Serie B, corsa salvezza infuocata: Pescara e Mantova a rischio secondo i bookmakers. Le quote aggiornate

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
longo conferenza bari

La Serie B entra nella fase decisiva e, mentre la lotta promozione accende i riflettori in alto, nella parte bassa della classifica si combatte una battaglia altrettanto feroce. A fotografare il momento sono anche le quote dei bookmakers, che delineano gerarchie e pericoli nella corsa salvezza.

Secondo le valutazioni degli operatori, la situazione più compromessa è quella della Juve Stabia, data non quotata per la retrocessione: un segnale che lascia intendere come la discesa in Serie C venga ormai considerata altamente probabile.

Subito dietro c’è il Pescara, offerto a 1.10: una quota bassissima che certifica un rischio concreto. Preoccupante anche la posizione del Mantova (1.60), mentre Entella e Bari sono appaiate a 2.00, seguite dalla Reggiana a 2.25 e dallo Spezia a 2.75.

Più staccate, ma ancora dentro la zona calda secondo i bookmakers, Avellino (4.50), Padova (6.00), Südtirol e Carrarese (entrambe a 6.50). Anche la Sampdoria, quotata a 7.00, non può considerarsi del tutto al sicuro.

Discorso diverso per Empoli (20) e Catanzaro (50), ritenute molto meno a rischio, mentre Cesena e Modena (250) sembrano ormai lontanissime da ogni pericolo.

Non compaiono invece nelle lavagne retrocessione Palermo, Frosinone, Monza e Venezia, segnale che per i bookmakers queste squadre sono fuori dalla lotta per non retrocedere.

Le quote, si sa, non fanno classifica ma raccontano percezioni e probabilità. E in una Serie B sempre più equilibrata, dove basta una striscia negativa per precipitare, la linea tra salvezza e baratro resta sottilissima.

Altre notizie

palermo empoli 3-2 (104) tremolada augello bani lovato

Serie B, corsa alla A: Venezia favoritissimo, Palermo nel gruppo delle grandi. Le quote dei bookmakers

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
palermo empoli 3-2 (8) inzaghi dionisi

Tuttosport: “Empoli a rischio sbandata. Dionisi peggio di Pagliuca”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
Screenshot 2026-02-13 080628

Gazzetta dello Sport: “Serie B, otto giornate di fuoco: Palermo, 37 giorni per prendersi la Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
Chiappella

Il Secolo: “Entella verso Palermo, Guiu e Dalla Vecchia tornano a disposizione”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
Entella Palermo 1-1 (5)

Il Secolo: “Il super Palermo non spaventa l’Entella «Corsa per la salvezza, bisogna accelerare»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
Screenshot 2026-02-13 063228

Sampdoria, botta e risposta su Brunori: Ordine punge Flachi, l’ex bomber replica

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
file9 (17)

Juve Stabia, Abate verso l’Empoli: «Continuiamo a lavorare da squadra operaia»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
file6 (48)

Modena, doppio stop a centrocampo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
file5 (63)

Serie C Girone B: pareggio tra Guidonia e Bra, trionfi per Forlì e Juventus U23. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
calabro

Carrarese, Calabro verso il Modena: «Servono fame e concretezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
biancolino

Avellino, Biancolino replica alla Curva Sud: «Accetto le critiche finché non superano il limite»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
file2 - 2026-02-12T185438.907

“Mancanza di rispetto inaccettabile”: la Curva Sud attacca Biancolino dopo Avellino-Frosinone

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo empoli 3-2 (104) tremolada augello bani lovato

Serie B, corsa alla A: Venezia favoritissimo, Palermo nel gruppo delle grandi. Le quote dei bookmakers

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
longo conferenza bari

Serie B, corsa salvezza infuocata: Pescara e Mantova a rischio secondo i bookmakers. Le quote aggiornate

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
resizer

Per il velodromo pronto il progetto da tre milioni

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
palermo empoli 3-2 (8) inzaghi dionisi

Tuttosport: “Empoli a rischio sbandata. Dionisi peggio di Pagliuca”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
Screenshot 2026-02-13 082652

Guardalben: «Ho rischiato la paralisi e vinto la depressione. Mi spezzo ma non mi piego»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026