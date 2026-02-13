Per il velodromo pronto il progetto da tre milioni

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
resizer

PALERMO – Il paradosso è evidente: al velodromo “Paolo Borsellino”, alle porte dello Zen, si gioca a calcio e si ospitano concerti, ma da anni non si pedala. Come racconta La Sicilia, l’impianto nato per il ciclismo è diventato nel tempo tutt’altro, lasciando la pista inutilizzabile dal 2012.

Per superare questa contraddizione, il Comune ha avviato un percorso amministrativo che punta al rifacimento completo della struttura. Il passaggio più recente, sottolinea La Sicilia, è la conclusione della conferenza dei servizi, necessaria per acquisire i pareri di vigili del fuoco, soprintendenza e altri enti coinvolti.

Obiettivo: bando da 120 milioni

L’amministrazione mira ora a partecipare al bando regionale da 120 milioni di euro destinato alle strutture sportive, finanziato con il Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027. In questa fase non è ancora previsto alcun appalto: il Comune sta completando l’iter burocratico per ottenere il finanziamento. Solo dopo l’eventuale via libera si potrà procedere con l’affidamento dei lavori.

Secondo quanto riportato da La Sicilia, l’investimento stimato ammonta a 3 milioni di euro: oltre 2,2 milioni per i lavori soggetti a ribasso e 745 mila euro per somme a disposizione tra imprevisti, spese tecniche e Iva.

Restauro completo dell’impianto

Il progetto prevede un intervento strutturale su più fronti. Sul campo da calcio si procederà al rifacimento del primo strato di sottofondo del manto sintetico, alla posa di un nuovo manto erboso, alla manutenzione dell’impianto di irrigazione e all’installazione di sistemi di fissaggio rapido delle panchine.

Cuore dell’intervento sarà però il rifacimento della pista ciclabile, che dovrebbe tornare finalmente fruibile per i ciclisti palermitani, rimasti senza un impianto dedicato da oltre un decennio.

In programma anche la messa in sicurezza della tettoia in legno della tribuna ovest, l’adeguamento delle gradinate per le persone con disabilità e il rifacimento degli impianti idrico ed elettrico.

Come evidenzia La Sicilia, il velodromo è tornato recentemente a ospitare concerti e le gare dell’Athletic Club Palermo, ma resta privo proprio delle biciclette. Non a caso, lo scorso gennaio un’associazione di cicloamatori ha scritto al sindaco per sollecitare l’avvio dei lavori.

Ora il percorso è tracciato. La palla – o meglio, la ruota – passa ai finanziamenti regionali.

Altre notizie

file1 - 2026-02-12T183300.591

Palermo: violento incendio a Brancaccio

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
98212

Mattarella scherza con Goggia su Gasperini: «È bravo perché è stato due volte a Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
palermo frosinone 1-1 serie b (38) lagalla

Palermo, scuole chiuse giovedì 12 febbraio per forte vento: ordinanza del sindaco Lagalla

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
file15 (1)

Caso Raciti, rinviata al 24 marzo 2026 l’udienza sul risarcimento a carico di Speziale

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Screenshot 2026-02-02 183519

Slot Machines e Passione per il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
GN4_DAT_45515225.jpg--grand_stand_arena_a_palermo__il_ministro_abodi_risponde___ce_l_ha_chiesta_il_sindaco_____

Grand Stand Arena vicino al palasport, cambia l’ipotesi del Comune di Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Screenshot 2026-01-30 070918

Repubblica: “Nuova vita da allenatore Alaa, graziato da Mattarella. Adesso sogna il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-28 075411

Maxi blitz contro la pirateria audiovisiva: perquisizioni in Italia e in Europa

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
palermo-calcio-maglia-away-serieb

Repubblica: “Puma diventa cinese. La nuova vita del brand di Pelé e Maradona”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
piazza magione

Repubblica: “Palermo, campetti e verde adesso il Comune li affida ai privati”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 24, 2026
Screenshot 2026-01-22 170326

Palermo, Segre abbraccia Alessia: il cuore rosanero più forte del male

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026
paolo-di-nunno-patron-del-lecco (1)

Lecco in lutto, è morto l’ex presidente Paolo Di Nunno

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 20, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

resizer

Per il velodromo pronto il progetto da tre milioni

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
palermo empoli 3-2 (8) inzaghi dionisi

Tuttosport: “Empoli a rischio sbandata. Dionisi peggio di Pagliuca”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
Screenshot 2026-02-13 082652

Guardalben: «Ho rischiato la paralisi e vinto la depressione. Mi spezzo ma non mi piego»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
Screenshot 2026-02-13 080628

Gazzetta dello Sport: “Serie B, otto giornate di fuoco: Palermo, 37 giorni per prendersi la Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
ternana palermo 1-1 (36) Marconi

Giornale di Sicilia: “Marconi torna al Barbera da avversario. Incrocio carico di ricordi”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026