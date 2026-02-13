Per il velodromo pronto il progetto da tre milioni

PALERMO – Il paradosso è evidente: al velodromo “Paolo Borsellino”, alle porte dello Zen, si gioca a calcio e si ospitano concerti, ma da anni non si pedala. Come racconta La Sicilia, l’impianto nato per il ciclismo è diventato nel tempo tutt’altro, lasciando la pista inutilizzabile dal 2012.

Per superare questa contraddizione, il Comune ha avviato un percorso amministrativo che punta al rifacimento completo della struttura. Il passaggio più recente, sottolinea La Sicilia, è la conclusione della conferenza dei servizi, necessaria per acquisire i pareri di vigili del fuoco, soprintendenza e altri enti coinvolti.

Obiettivo: bando da 120 milioni

L’amministrazione mira ora a partecipare al bando regionale da 120 milioni di euro destinato alle strutture sportive, finanziato con il Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027. In questa fase non è ancora previsto alcun appalto: il Comune sta completando l’iter burocratico per ottenere il finanziamento. Solo dopo l’eventuale via libera si potrà procedere con l’affidamento dei lavori.

Secondo quanto riportato da La Sicilia, l’investimento stimato ammonta a 3 milioni di euro: oltre 2,2 milioni per i lavori soggetti a ribasso e 745 mila euro per somme a disposizione tra imprevisti, spese tecniche e Iva.

Restauro completo dell’impianto

Il progetto prevede un intervento strutturale su più fronti. Sul campo da calcio si procederà al rifacimento del primo strato di sottofondo del manto sintetico, alla posa di un nuovo manto erboso, alla manutenzione dell’impianto di irrigazione e all’installazione di sistemi di fissaggio rapido delle panchine.

Cuore dell’intervento sarà però il rifacimento della pista ciclabile, che dovrebbe tornare finalmente fruibile per i ciclisti palermitani, rimasti senza un impianto dedicato da oltre un decennio.

In programma anche la messa in sicurezza della tettoia in legno della tribuna ovest, l’adeguamento delle gradinate per le persone con disabilità e il rifacimento degli impianti idrico ed elettrico.

Come evidenzia La Sicilia, il velodromo è tornato recentemente a ospitare concerti e le gare dell’Athletic Club Palermo, ma resta privo proprio delle biciclette. Non a caso, lo scorso gennaio un’associazione di cicloamatori ha scritto al sindaco per sollecitare l’avvio dei lavori.

Ora il percorso è tracciato. La palla – o meglio, la ruota – passa ai finanziamenti regionali.