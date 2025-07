Gazzetta dello Sport: “Venezia vuole attacco da urlo. Con Adorante c’è Vazquez”

Il Venezia si riorganizza per affrontare al meglio la Serie B, con l’obiettivo chiaro di ritrovare subito la massima serie. Dopo l’addio a Di Francesco, il club ha affidato la panchina a Giovanni Stroppa e si prepara a costruire una rosa all’altezza, a partire da un attaccante di categoria. Lo racconta Simone Battaggia sulla Gazzetta dello Sport, sottolineando come il 3-5-2 dell’ex Cremonese possa garantire una svolta tattica rispetto al passato.

La priorità della dirigenza è colmare il vuoto lasciato da Joel Pohjanpalo, trasferitosi a gennaio. Il nome più caldo per l’attacco è quello di Andrea Adorante, autore di 17 reti con la Juve Stabia nella scorsa stagione. Come riferisce Battaggia sulla Gazzetta dello Sport, il Venezia si sarebbe spinto fino a 2,5 milioni, ma il club campano ne chiede 4 (di cui il 25% andrebbe alla Triestina). Sullo sfondo anche l’ipotesi Pyry Soiri, vecchia conoscenza del tecnico Javorcic. Franco Vazquez è il sogno

Non solo attacco. In porta Stroppa potrà contare ancora su Stankovic e sull’eroe della promozione Plizzari, mentre in difesa è previsto il rientro di Svoboda, decisivo nella finale playoff contro la stessa Cremonese. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, saluteranno invece Joronen e Zampano.

Il nuovo tecnico, Giovanni Stroppa, potrà dunque contare su una base solida ma dovrà lavorare per alzare ulteriormente l’asticella, in linea con le ambizioni dichiarate dalla società. Come evidenziato da Battaggia nell’articolo pubblicato sulla Gazzetta dello Sport, il Venezia è deciso a colmare le lacune evidenziate nella scorsa stagione e ha avviato un mercato mirato, puntando su esperienza, identità e rendimento immediato.