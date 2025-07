Gazzetta dello Sport: “Padova grandi firme. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Il Padova alza il sipario sul mercato con due operazioni ad alto tasso tecnico: Alejandro “Papu” Gomez e Daniele Baselli sono pronti a vestire la maglia biancoscudata. Secondo quanto riportato da Renato Avossa e Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, entrambi i giocatori hanno dato il loro sì al direttore sportivo Massimo Mirabelli, in attesa delle firme ufficiali nei prossimi giorni.

Il Papu, 37 anni e campione del mondo con l’Argentina nel 2022, torna in Italia dopo l’esperienza in Liga, ma dovrà scontare una squalifica per doping rimediata ai tempi del Siviglia. Il suo esordio è previsto per ottobre. Come sottolineano Avossa e Scognamiglio sulla Gazzetta, Gomez ha ricevuto offerte dall’estero, ma ha preferito Padova per la serietà del progetto illustratogli dal ds Mirabelli. Ha già avuto un primo colloquio con il tecnico Stefano Andreoletti, e da fonti vicine al giocatore filtra un’ottima condizione fisica nonostante il lungo stop.

Con lui arriva Daniele Baselli, 32 anni, ex capitano del Torino, reduce dall’ultima esperienza al Como. Il centrocampista porta con sé qualità ed esperienza in una rosa che ambisce chiaramente alla Serie B. In parallelo, il club ha annunciato anche il prestito del giovane Jonathan Silva (classe 2004) dal Torino. E non è tutto: sono stati rinnovati i contratti di Capelli, Perrotta, Varas, Favale e, soprattutto, del bomber Bortolussi, legato al club fino al 2028.

Come evidenziato ancora da Avossa e Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, il Padova non è l’unico club attivo sul mercato. Il Cesena prova il colpo Dimitri Bisoli, battendo la concorrenza con un’offerta triennale. L’Empoli punta su Liberali (Milan), mentre il Bari ha definito gli arrivi di Dickmann, Pagano e Cerofolini. Il Venezia, vicino ad Adorante, valuta anche Oliveri e lo spagnolo Sanchez dal Granada.

In Serie C, si segnala il colpo della Salernitana con Franco Ferrari, e l’Atalanta U23 riflette sul nome di Bocchetti per la panchina, in attesa della sua liberazione dal Monza.