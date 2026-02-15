Venezia show al “Manuzzi”: 4-0 al Cesena e risposta da grande squadra. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
Il Venezia reagisce nel modo più convincente possibile dopo il ko interno contro il Modena e travolge il Cesena con un netto 4-0 al “Manuzzi”. Come racconta Massimo Boccucci sul Corriere dello Sport, è il finale di primo tempo a indirizzare una gara che i lagunari avevano già interpretato con maggiore personalità.

A sbloccarla è Busio con una punizione capolavoro: destro all’incrocio dopo il fallo di Mangraviti su Yeboah. Sesta rete stagionale per il centrocampista e partita in discesa. Prima dell’intervallo arriva anche il raddoppio: accelerazione di Doumbia, azione che si sviluppa sulla destra e tocco decisivo sotto porta di Adorante, al 12° centro in campionato.

Il Cesena, già penalizzato dall’infortunio muscolare di Castrovilli nel primo tempo, prova a reagire ma trova un Venezia solido e cinico. Nella ripresa Hainaut firma il tris con la quinta rete stagionale, mentre nel finale arriva anche il poker su rigore trasformato da Lauberbach, al suo primo gol in Serie B.

Per i romagnoli è il quarto ko nelle ultime cinque partite, mentre il Venezia rilancia le proprie ambizioni con una prova di forza che, come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, restituisce fiducia e certezze dopo lo scivolone della settimana precedente.

